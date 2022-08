“Concerto Sinfonico” diretto da Luisella Chiarini a Nereto: ecco quando

Sabato 6 agosto, il tradizionale appuntamento con l’Orchestra, edizione speciale dedicata al Maestro Alfredo Impullitti a 20 anni dalla sua scomparsa

NERETO – La diciassettesima edizione del Concerto Sinfonico dell’Estate Neretese diretta dal Maestro Luisella Chiarini torna dopo due anni (ultima edizione nel 2020) e lo fa con una dedica molto importante per la comunità e per il mondo musicale. Il Concerto sarà interamente dedicato alla figura del Compositore e Pianista Alfredo Impullitti, in occasione dei 20 anni dalla sua prematura scomparsa.

“Quest’anno sono particolarmente orgogliosa di realizzare il Concerto Sinfonico. – dice la Chiarini, nella consueta doppia veste di organizzatore e direttore. Ricordare in musica il M° Alfredo Impullitti, artista e amico prematuramente scomparso a soli 34 anni, è una cosa che faccio personalmente da diverso tempo sempre con una veste orchestrale; ho tenuto concerti con le sue musiche a Corropoli, Atri, Teramo (ricordiamo nel 2018 la ripresa del lavoro più importante di Impullitti “Missa” per soli, coro e orchestra con solisti del calibro di Paolo Fresu, per citarne uno tra tutti). Sarà per me la prima volta a Nereto con le sue musiche e non nego che l’aspetto emotivo ha un suo peso particolare. A Nereto Alfredo ha vissuto comunque le origini della sua famiglia grazie alla presenza dei nonni e delle care zie, un paese che lui ha sempre frequentato per le scuole e gli amici, pur vivendo nella vicina Corropoli. A Nereto ha suonato in diverse occasioni ed è tornato definitivamente quel 30 agosto di venti anni fa da Bologna, che oramai era diventata la sua città. Sul palco con me saranno Massimiliano Coclite al Pianoforte e Mauro Manzoni al Sax e live electronics, musicisti straordinari con cui ho già condiviso diverse situazioni musicali legate comunque alla figura dell’amico Impullitti. L’Orchestra sarà la Sinfonica “G.Rossini” di Pesaro che oramai è di casa sul palco del Brecht. Tutto è stato possibile grazie alla collaborazione della Fondazione Tercas, che dalla prima edizione non fa mancare il suo supporto all’evento ed all’intera Amministrazione Comunale di Nereto, soprattutto nelle persone del sindaco Daniele Laurenzi e dell’Assessore alla Cultura Fiorella Iachini che ringrazio profondamente”.

Il programma si basa su un filo conduttore a metà tra l’intimismo e la vivacità con autori di repertorio che in giovane età hanno scritto le composizioni che ascolteremo, proprio come Alfredo. Il concerto si aprirà con il famosissimo Adagio per archi di Samuel Barber, a seguire di Franz Joseph Haydn la Sinfonia “Le soir” e nella seconda parte musiche di Impullitti tratte dal suo ultimo cd “Namu”, pubblicato postumo nel 2002. Previsti anche dei fuori programma come tradizione vuole.

Appuntamento dunque a Sabato 6 Agosto al Teatro all’aperto “B.Brecht” di Nereto con ingresso gratuito alle ore 21.15.