Concerto per San Flaviano a Giulianova: ecco quando, programma

GIULIANOVA – E’ sabato 20 Novembre, la data fissata per il concerto in onore del patrono San Flaviano. Ad esibirsi in duomo, alle 21.15, sarà, quel giorno, l’ ensamble “Sestetto italiano” diretto dal maestro Massimo Caporale. Patrocinato dal Comune di Giulianova, il concerto prevede, inoltre, l’esibizione della corale “San Giuseppe da Leonessa” diretta da Elisabetta Bonanni, del baritono Zhang Sizhe, della flautista Chiara Pizzorulli, del soprano Carla Laudi. Presentano la serata Paola Di Giuseppe e Sandro Marconi.