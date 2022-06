Concerto di Richard Bona in piazza I maggio a Pescara: ecco quando

Il 30 giugno si esibirà un leader del Jazz che fu anche direttore musicale di Belafonte’s e ora docente alla New York University

PESCARA – L’innalzamento dei tassi di interesse, il blocco agli acquisti di obbligazioni e gli effetti inflazionistici per la guerra in atto tra Russia e America, hanno scatenato un uragano economico disastroso che sta preoccupando il mondo intero. Per calmare gli animi, due leader del nostro Made in Italy (Markbass e Walter Tosto), hanno pensato di utilizzare la musica, (unica lingua universale compresa da tutti i popoli), per infondere ottimismo e veicolare il proprio messaggio basato sulla innovazione tecnologica utile a superare qualsiasi crisi.

Markbass – azienda che opera nella realizzazione di apparecchi per la riproduzione, compresa la registrazione del suono e Walter Tosto Spa – impresa che progetta e produce apparecchi critici per gli impianti industriali di tutto il mondo – hanno ingaggiato Richard Bona un leader del Jazz che fu anche direttore musicale di Belafonte’s e ora docente alla New York University.

Bona, è un personaggio che dove si presenta riempie gli stadi, perché la musica ce l’ha nel sangue per essere nato in una famiglia di artisti, suo nonno era un Griot (un cantante e narratore dell’Africa Occidentale) e sua madre una cantante. A quattro anni, Bona iniziò a suonare il balafon e a cinque anni cominciò ad esibirsi nella chiesa del suo villaggio.

Non essendo benestante, si fabbricò molti dei suoi strumenti, compresi un flauto più due chitarre e per il suo innato talento fu subito chiamato ad esibirsi a feste e cerimonie. Nel 1980 creò il suo primo ensemble, per un Jazz club francese e divenendo amico del proprietario che lo spinse a suonare il basso elettrico iniziò a girare l’Europa. Attraverso la sua bravura attirò l’attenzione dei grandi del Jazz come Manu Dibango, Salif Keita, Jacques Higelin e Didier Lockwood, che lo invitarono a suonare con loro.

La manifestazione (MB58 Revolutionary International Event), unica nel suo genere, avrà luogo giovedì 30 giugno a partire dalle ore 18 con la presentazione della innovativa linea di prodotti Markbass, presso il Multiplex Arca di Spoltore e si concluderà a Pescara in piazza I maggio – stadio del mare – con il concerto dell’artista Richard Bona, noto basista Jazz e compositore Camerunese.

I due imprenditori Marco De Virgilis (Markbass) e Luca Tosto (Walter Tosto SpA) che lo hanno ingaggiato, confermano che la sua musica ha la forza di offuscare la guerra e la forte crisi che sovrasta le nostre vite. Per una notte saremo tutti più giovani, spensierati e liberi di essere noi stessi.

A cura di Mario Pinzi