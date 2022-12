Concerto-recital “Tosti/Cicognini” stasera a Francavilla al Mare

Edoardo Siravo, Ensemble Baccano, il pianista Di Sabatino al “Festival Cicognini” diretto da Davide Cavuti all’Auditorium Sirena di Francavilla al mare

FRANCAVILLA AL MARE – Al «Festival Alessandro Cicognini», il concerto-recital “Tosti/Cicognini”, ideato da “Identità musicali” e dal maestro Davide Cavuti, andrà in scena all’Auditorium Sirena giovedì 15 dicembre alle ore 21 e vedrà come protagonisti l’Ensemble Baccano, il pianista Paolo Di Sabatino e la partecipazione straordinaria dell’attore Edoardo Siravo. L’appuntamento fa parte del ciclo di incontri “Collisioni”, ideato e realizzato da “Identità musicali” per raccontare la storia della musica da una prospettiva innovativa, ispirata all’incontro e al connubio tra musica classica e musica leggera.

I musicisti dell’Ensemble Baccano diretti da Alfredo Bruno eseguiranno le romanze di Francesco Paolo Tosti accompagnando il basso-baritono Giorgio Tenisci. Come special guest parteciperà al concerto il pianista jazz Paolo Di Sabatino, nell’esecuzione ed interpretazione delle composizioni di Alessandro Cicognini.

«Due illustri figli d’Abruzzo, Tosti e Cicognini, a cui tributeremo un omaggio musicale e non solo grazie all’ideazione di Identità Musicali, all’Orchestra Ensemble Baccano, diretta da Alfredo Bruno, a cui va il mio ringraziamento per la produzione di questo concerto-recital» – ha dichiarato il maestro Davide Cavuti, direttore artistico del «Festival Alessandro Cicognini.

La serie di Collisioni ha già realizzato tre appuntamenti nella stagione 2022; nel mese di febbraio e marzo 2023 si terranno altri due appuntamenti, come progetto speciale all’interno della stagione teatrale dell’Auditorium Sirena.

“Tosti/Cicognini” è un vero e proprio omaggio a due geni abruzzesi della musica come Francesco Paolo Tosti e Alessandro Cicognini, che hanno segnato la storia della musica a livello internazionale, ognuno nella propria epoca: «l’obiettivo del progetto “Tosti/Cicognini” è quello di mostrare gli effetti di risonanza e avvicinamento che possono nascere da una “Collisione” tra due artisti appartenenti a periodi e contesti differenti, ma animati dalla stessa passione e uniti dalla stessa origine abruzzese» – recitano le note di presentazione al concerto-recital.

Lo spettacolo nasce dalla collaborazione fra “Identità Musicali” e il maestro Davide Cavuti, con la partecipazione straordinaria dell’attore Edoardo Siravo, voce narrante di questa “collisione” e interprete del ruolo di Alessandro Cicognini nel film «Un’avventura romantica» (2016) di Davide Cavuti, presentato alla 73ª «Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia», ricevendo il «Premio Flaiano» per la regia e per l’attore protagonista.

