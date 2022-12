Il 16 dicembre i video racconti di Corrado Oddi faranno entrare i bimbi di Celano in un fantastico mondo fatto di sogni, emozioni, meraviglia

CELANO – Venerdì 16 dicembre, dalle 9 alle 13, presso il Castello Piccolomini di Celano, andrà in scena lo spettacolo multimediale “Racconti di Natale”, di e con Corrado Oddi.

Una narrazione con proiezioni, suoni e musica e “video racconti” con voce recitante dal vivo di storie e leggende che hanno reso celebre la letteratura fantastica e fiabesca del Natale: “Canto di Natale” di Charles Dickens e “Rudolph, la renna dal naso rosso” di Robert Lewis May. Le fiabe e i racconti più belli narrati dalla voce di Corrado Oddi per entrare in un fantastico mondo fatto di sogni, emozioni, meraviglia, in attesa che arrivi la notte più magica dell’anno. Lo spettacolo rientra nel progetto dell’attore Corrado Oddi denominato “Io riparto dai bambini che sanno ascoltare, con la mente, con il cuore, con l’intelligenza pura” con l’obiettivo di sensibilizzare l’uditorio (piccini e grandi) alla lettura espressiva ed al racconto ma soprattutto alla letteratura.

L’evento é stato organizzato da CASTELAB Esperienze – cultura – emozioni in natura, in sinergia con l’Associazione Stella ASAS. Promotrice dell’iniziativa l’Avvocato Silvia Morelli, Presidente di detta associazione nonché Presidente del Consiglio Comunale di Celano, che per il secondo anno consecutivo ha voluto offrire gratuitamente lo spettacolo, con il sostegno della Pro Loco di Celano: nel 2021 spettatori erano stati i ragazzi del Centro Peter Pan ANFASS di Celano e della Casa dei Sogni mentre quest’anno a fruire di questo “dono emozionale” saranno gli alunni delle scuole elementari della città di Celano. Ospite d’eccezione sarà Babbo Natale!

Si ringraziano gli enti, le associazioni e tutte le attività che con il loro contributo hanno reso possibile l’evento: Direzione Regionale Musei Abruzzo, Castello Piccolomini di Celano, Antiqua, Ambecò e Teatro Lanzavicchio.