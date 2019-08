Concerto di Fiorella Mannoia al Pescara Jazz: probabile scaletta e biglietti

Venerdì 9 agosto sarà al Teatro D’Annunzio per chiudere il cinquantennale del Pescara Jazz. Quali canzoni saranno eseguite? Scopriamolo assieme

PESCARA – Fiorella Mannoia, regina della canzona italiana, sarà chiamata questa sera, venerdì 9 agosto a chiudere il cinquantennale del Pescara Jazz, in particolare la nuova sezione del Pescara Jazz&Songs. Alle 21.15, sotto la stele del D’Annunzio, nello storico anfiteatro cittadino l’evento promosso dall’EMP, Ente manifestazioni pescaresi – in collaborazione con la Elite Agency Group/M&P Company (per info: 0871/685020). “Questo concerto è la ciliegina sulla torta della nuova sezione del festival, che guarda alla forma-canzone e si apre a nuovi linguaggi espressivi, una scelta che punta all’ampliamento e al ricambio del pubblico”, come più volte affermato da Angelo Valori, direttore artistico.

La data pescarese è una tappa del Personale tour e prende il nome dal nuovo album, un disco che unisce l’esperienza di una madre che parla ad un figlio a quella del caffè sospeso, che abbraccia la capacità di resistere e la voglia di farcela nonostante tutto.

“Personale – dichiara la Mannoia stessa – è un disco di speranza, è un disco d’amore nel senso più ampio del termine, con storie che nascono, storie che finiscono, storie per il prossimo. È un disco meno elettronico rispetto al precedente. Ci sono tanti brani. Ad esempio Penelope, scritto da Ivano Fossati, che come autore non è mai mancato all’interno dei miei dischi. È una bella donna che aspetta il suo Ulisse tornare. C’è anche Il peso del coraggio, una canzone necessaria, poi c’è Carillon, un brano consolatorio”.

Il disco della Mannoia (lanciato da Sony Music) è dedicato a Pippo Caruso “musicista, maestro, gentiluomo e amico – dichiara la cantautrice -. Con Pippo avevo lavorato a tre brani e tre arrangiamenti per il disco di Lucio Dalla. È sempre stato sottovalutato, nessuno ha mai capito la sua grandezza. Invece metteva nelle cose una tale passione, che mai ho visto in un uomo della sua età”.

PROBABILE SCALETTA

Il peso del coraggio Il senso I treni a vapore Imparare ad essere una donna Anna siamo tutti quanti Come si cambia Eri piccola così (cover di Fred Buscaglione) Lunaspina Penelope Panama (cover di Ivano Fossati) Povera patria (cover di Franco Battiato) Carillon Nessuna conseguenza Riparare In viaggio Combattente Che sia benedetta Sally (cover di Vasco Rossi) Siamo ancora qui Le parole perdute Sempre e per sempre (cover di Francesco De Gregori) Quello che le donne non dicono Il cielo d’Irlanda

BIGLIETTI

Biglietti in vendita sui circuiti TicketOne e Ciaotickets e nei relativi punti vendita: poltronissima numerata 65 euro, poltrona 55 euro, gradinata non numerata 46 euro (diritti di prevendita inclusi). Ultimi ingressi disponibili al botteghino del D’Annunzio a partire da un’ora prima dello spettacolo.

PROSSIMO APPUNTAMENTO

L’organizzazione del PeFest ricorda che il concerto di Bungaro – Maredentro tour (altro appuntamento del PescaraJazz&Songs posticipato causa maltempo) verrà recuperato il 16 agosto al porto turistico, sul palco di Estatica.

Foto di Luca Brunetti