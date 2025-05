REGIONE – Il mese di giugno si preannuncia come un periodo eccezionale per gli amanti della musica in Abruzzo, con una serie di concerti che spaziano tra vari generi e artisti di fama nazionale. Gli eventi si svolgeranno in diverse località della regione, offrendo opportunità uniche per vivere esperienze musicali indimenticabili.

Il 1 giugno, in occasione della Sagra delle ciliegie a Raiano, avrà luogo il oncerto della Bandabardò. La band, nota per la sua energia travolgente e il suo stile musicale che mescola folk, rock e pop, terrà un’esibizione presso Piazza Postiglione. Nella stessa serata, al Porto Turistico Marina di Pescara, si esibirà anche Enrico Nigiotti. Lunedì 2 il concerto de I Collage chiuderà la Festa della Madonna dei Sette Dolori a Pescara Colli-

L’11 giugno sarà la volta di Alex Britti, un cantautore che ha conquistato il pubblico con le sue melodie indimenticabili e il suo virtuosismo alla chitarra. Il concerto si svolgerà a CasalbordinoNella stessa serata, presso Capistrello, salirà sul palco il gruppo storico Dik Dik. Conosciuti per i loro successi intramontabili, i Dik Dik promettono di far rivivere le emozioni degli anni ’60 e ’70, portando il pubblico in un viaggio nostalgico attraverso il tempo.. Il 12 giugno, a Paterno concerto di Danilo Sacco, conosciuto per il suo repertorio di canzoni italiane d’autore e per il suo passato come membro de I Nomadi.

Il 13 giugno un evento da non perdere sarà il concerto degli Eiffel 65, che si esibiranno a Capistrello in occasione delle feste patronali di Sant’Antonio di Padova. Successivamente, il 14, I Camaleonti porteranno il loro stile melodico a Celano. Con successi che hanno segnato la musica italiana, la band offrirà uno spettacolo che riporterà alla mente indimenticabili momenti della nostra cultura musicale.

Il 22 giugno, al Porto Turistico di Pescara, si esibirà Mimmo Locasciulli, noto per il suo talento nel raccontare storie attraverso le canzoni. A seguire, il 23 giugno, Clara si esibirà a Civitella Roveto, portando il suo stile fresco e innovativo. Infine, il mese si concluderà il 29 giugno con Nino D’Angelo, che sosterrà un concerto al Porto Turistico di Pescara.