I concerti di aprile 2019 in Abruzzo

Quali saranno i principali eventi musicali a Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo ad aprile? In primo piano PFM, Manuel Agnelli e Fabio Concato

PFM, Manuel Agnelli e Fabio Concato sono le punte di diamante dell’aprile musicale in Abruzzo. Tante però anche le realtà emergenti che si esibiranno sul palco. Andiamo a vedere quali saranno i principali eventi del mese in Regione, rimandandovi per i dettagli al calendario giornaliero, in costante aggiornamento. In fondo alla pagina troverete lo schema sintetico con i link per scoprire i dettagli di tutti i live.

In occasione del quarantennale dei live “Fabrizio De André e PFM in concerto” e a vent’anni dalla scomparsa del poeta, PFM – Premiata Forneria Marconi, giovedì 4 sarà sul palco del Teatro Massimo di Pescara con “PFM canta De André – Anniversary”, un tour per celebrare il fortunato sodalizio con il cantautore genovese e riproporre una serie di concerti dedicati a quell’evento. Per rinnovare l’abbraccio tra il rock e la poesia, alla scaletta originale saranno aggiunti anche brani tratti da “La buona Novella”. Il giorno dopo, venerdì 5, sempre il Teatro Massimo di Pescara sarà la location di “An Evening with Manuel Agnelli’: il frontman degli Afterhours torna in concerto con uno spettacolo unico durante il quale brani tratti dall’ormai trentennale repertorio di Afterhours, in versioni inedite, si alterneranno a cover, brani strumentali di varia estrazione di genere e a letture. Sul palco l’artista sarà accompagnato da Rodrigo D’Erasmo, violinista, polistrumentista e arrangiatore.

Domenica 7 allo Scumm di Pescara saranno di scena i Giuda: tra i maggiori esponenti del rock’n’roll italiano, presenteranno dal vivo il loro ultimo lavoro, intitolato “E.V.A. – Extravehicular Activity. Doppio appuntamento – sabato 6 all’Irish Cafè a L’Aquila e domenica 7 all’Officina a Teramo – per i Geller, il duo romano composto da Valerio Piperata e Dario Gambioli, che con i suoi singoli, da quello di esordio “Pausa” fino all’ultimo “Sprite” , ha spopolato su Spotify nella categoria Indie. Doppia data anche per Dutch Nazari che arriverà sul palco del Dejavu Drinkandfood di Sant’Egidio alla Vibrata giovedì 18 e del Bear Cafè di San Salvo venerdì 19 con il suo “Tour Europeo in Italia” ed esguirà live alcuni dei brani tratti dal suo ultimo album.

Mercoledì 24 la grande musica italiana d’autore farà sosta al Teatro Caniglia di Sulmona dove Fabio Concato guiderà il pubblico in un viaggio carico di ricordi ed emozioni tra i suoi successi, attraverso atmosfere musicali inedite, tutte da scoprire, dalle prime canzoni fino ai brani più recenti. Sul palco con lui i Musici: Ornella D’Urbano (arrangiamenti, piano e tastiere), Gabriele Palazzi Rossi (batteria), Stefano Casali (basso), Larry Tomassini (chitarre). Venerdì 26 la band torinese Eugenio in Via Di Gioia sbarcherà al Pin Up di Mosciano Sant’Angelo per proporre il loro terzo album in studio, dal titolo Natura viva, uscito lo scorso 1° marzo. La stessa sera al garbage Club di Pratola Peligna farà tappa il “Rumore in Aula Tour, Parte II”, il nuovo tour dei Tribunale Obhal, la band vincitrice del Tour Music Fest 2018.

Programma concerti in Abruzzo – aprile 2019

4 PFM – Pescara

5 Manuel Agnelli – Pescara

6 Geller – L’Aquila

7

Giuda – Pescara

Geller – Teramo

18 Dutch Nazzari – Sant’Egidio alla Vibrata (TE)

19 Dutch Nazzari – San Salvo (CH)

24 Fabio Concato e i Musici – Sulmona (AQ)

26

Eugenio in Via Di Gioia – Mosciano Sant’Angelo (TE)

Tribunale Obhal – Pratola Peligna (AQ)