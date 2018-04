Conapi L’Aquila: l’Avvocato Onnembo entra nel direttivo

Va ad aggiungersi agli altri componenti del Conapi L’Aquila: il vice presidente, Giuseppe Truono, il segretario provinciale, Gino Belisari e i consiglieri Enrico Buttari e Simone D’Aguanno.

AVEZZANO (AQ) – Nuovo ingresso al Conapi L’Aquila, l’associazione datoriale di categoria per le piccole e medie imprese, per artigiani e servizi della provincia. Nell’ultima seduta dell’assemblea straordinaria, infatti, è entrato ufficialmente nel Consiglio direttivo provinciale, l’avvocato Gianluca Onnembo.

“Una squadra che si rafforza e si consolida attraverso il contributo di un altro valido professionista che conosce e vive il territorio – questo il commento del presidente del Conapi, Rosa Pestilli – la nostra associazione rappresenta oltre 500 attività produttive della provincia dell’Aquila e sono certa che la collaborazione con l’avvocato Onnembo, determinerà un valore aggiunto a tutte le nostre iniziative a servizio dei nostri associati e del territorio. Auguro buon lavoro al nuovo membro a nome dell’intero Consiglio direttivo del Conapi”.

“Sono estremamente orgoglioso si entrare a far parte di questa importante realtà dell’associazionismo di categoria, così radicata e funzionale allo sviluppo del nostro comprensorio – ha dichiarato l’avv. Onnembo – sono certo faremo grandi cose per la Marsica e non solo. Ringrazio il presidente Pestilli e tutti i membri del Consiglio direttivo per l’opportunità; ora subito al lavoro a servizio delle nostre aziende”.

L’avvocato Gianluca Onnembo va ad aggiungersi agli altri componenti del Conapi L’Aquila: il vice presidente, Giuseppe Truono, il segretario provinciale, Gino Belisari e i consiglieri Enrico Buttari e Simone D’Aguanno.

All’ordine del giorno dell’assemblea anche il rilascio dei patrocini gratuiti per il Festival Città di Avezzano – Premio Civiltà dei Marsi 2018, per la Fiera Campionaria, per l’evento relativo alla campagna di prevenzione dei tumori al seno dell’Associazione ‘I Girasoli’ e per la prima edizione di Miss Sorrisi con Noi dell’Associazione culturale ‘Immagine’.