“Comunità Energetiche, un risparmio rinnovabile”, incontro a M5S Pescara

PESCARA – L’evento “Comunità Energetiche, un risparmio rinnovabile”, arriva a Pescara. L’appuntamento è per sabato 17 dicembre alle 17.30, presso l’Hotel Regent, Lungomare Colombo n 64. L’incontro è pubblico e si pone l’obiettivo di affrontare in modo pratico e operativo il tema delle Comunità energetiche rinnovabili, quale valido strumento per affrontare la crisi energetica e il conseguente caro bollette. L’Abruzzo, grazie ad una legge proposta dal Gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, si è dotato di una normativa che permette a cittadini, amministrazioni e aziende di poter usufruire di questo prezioso strumento.

Ma come funziona una comunità energetica? Quali sono i primi passi per poterne realizzare una? Lo scopriremo insieme a esperti del settore e ascoltando la testimonianza di chi ha già avviato questo percorso virtuoso.

Interverranno Gianni Girotto, già Presidente Commissione Industria Senato della Repubblica, primo firmatario della Legge nazionale sulle Comunità Energetiche, Maria Anna Labarile, Avvocato esperta in Diritto ambientale, già Vicesindaco Comune Santeramo (BA) che ha realizzato una comunità energetica nel 2021, Domenico Pettinari, Vicepresidente del Consiglio regionale d’Abruzzo e Federico Violante, Ingegnere esperto C.E.R.

Modera Massimo De Maio.

L’evento è a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, seguirà una fase di dibattito in cui i relatori risponderanno alle domande dal pubblico.