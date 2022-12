Parata mascotte e spettacolo dei Burattini a Spoltore nel weekend

SPOLTORE – Sabato (17 dicembre 2022) riparte il “Natale a Spoltore”: anche questo fine settimana si farà festa con lo Spettacolo dei Burattini (dalle 17) e la Parata delle Mascotte natalizie lungo le vie del centro storico del capoluogo. Alle 17.30 è in programma la “Novena di Natale”, organizzata dall’associazione “I Colori del Territorio: un gruppetto di persone attraversa il paese accompagnato da zampogna e cantori, e insieme interpretano due canzoni natalizie bussando alle porte delle famiglie. C’è chi apre e offre da mangiare, ottenendo canti in più, oppure partecipa a balli o canti improvvisati. Un occasione per approfondire questa e altre tradizioni ci sarà a seguire nella Biblioteca Comunale, ore 19, durante l’incontro dedicato ai “Rituali del solstizio d’inverno”, con l’antropologa Adriana Gandolfi.

Domenica 18 dicembre alla parata delle mascotte delle 17 saranno abbinati degli spettacoli di magia in piazza D’Albenzio con la partecipazione di Mago Natalino. Alle 19.15, la Chiesa di San Panfilo ospita la musica con “I canti di Natale e la loro origine”. Fino al 18 dicembre proseguiranno inoltre tutte le altre attività di Natale a Spoltore: Babbo Natale nella sua casetta in piazza D’Albenzio, i mercatini degli artigiani nei fondaci del borgo, la Mostra dei Presepi, le esposizioni artistiche di Puteche e della mostra fotografica “Note di Luce” nella Spazio Sociale in via Di Marzio (inaugurazione il 17 dicembre alle 17). Questa sera (16 dicembre 2022) poi c’è il primo turno della tombola alle 17 (il secondo alle 18.30) nella sede della della Società Operaia e domani (17 dicembre 2022) la visita della Spoltore Nascosta (prenotazioni obbligatorie al numero 350.1811922).