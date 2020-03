Comunicare per proteggere AQ, la App per l’emergenza Coronavirus

La App, scaricabile gratuitamente, informa in tempo reale su tutto ciò che c’è a sapere in merito all’emergenza Coronavirus

L’AQUILA – Il Comune dell’Aquila, attraverso la pagina ufficiale Facebook, ricorda l’importanza della App Comunicare per proteggere AQ. Un progetto realizzato e presentato lo scorso dicembre dall’assessorato all’Ambiente e Protezione Civile del Comune dell’Aquila.

In un video di Fabrizio Taranta della Protezione civile sottolinea come “la app sia un veicolo diretto e istantaneo tra Amministrazione e cittadino grazie a una informazione in tempo reale su tutto ciò che c’é da sapere in merito all’emergenza Coronavirus. Dalla normativa ai comportamenti da tenere”.

“Si tratta di una app scaricabile gratuitamente, facile da utilizzarsi e intuitiva – aggiunge – che invia anche notifiche al cittadino. E é l’unica attenibile, che mette, così, anche al riparo a tutte le fake news che circolano in questi giorni”.