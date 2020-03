Rinvio delle tasse a Montesilvano, replica di De Martinis a M5S e PD

Il primo cittadino: “Da giorni stiamo lavorando a delle soluzioni. Non è questo il momento delle polemiche o delle vetrine”

MONTESILVANO – Il sindaco Ottavio De Martinis replica al Movimento 5 Stelle e al Partito Democratico, per la proposta avanzata dai due gruppi consiliari dell’opposizione, sul rinvio dell’attività di riscossione dei tributi.

“Nella giornata di sabato – dice il sindaco De Martinis – avevo già annunciato misure volte ad agevolare il pagamento dei tributi locali, che da giorni sono al vaglio del dirigente del settore finanziario, Pietro Ventrella, l’unico che può darci risposte relative al possibile superamento dei vincoli tecnici e di bilancio. Questo non è il tempo delle polemiche o delle azioni volte ad acquisire consensi, ma è il tempo di pensare alle tante emergenze legate al virus.

Noi ci stiamo muovendo da giorni in questa direzione e, se proprio dobbiamo dirla tutta, l’opposizione non si è degnata di fare nemmeno una telefonata per chiedere notizie o per manifestare la propria disponibilità ad aiutare fattivamente, come invece ha fatto il resto del consiglio comunale. Se c’è la voglia di scrivere sui giornali o a qualcuno, lo facessero chiedendo ai propri rappresentanti di governo misure più incisive volte a destinare fondi importanti ai Comuni, che dopo la bufera, come sempre, si troveranno in prima linea ad affrontare i problemi finanziari e anche sociali, che arriveranno”.