Compara e Ripara®, la piattaforma auto innovativa in Abruzzo e in Molise

PESCARA – Ha riscosso grande successo la piattaforma “Compara e Ripara® ”, lanciata lo scorso settembre dall’innovativa startup Astalogic® in Abruzzo e Molise.

“Compara e Ripara® ” è il primo servizio in Italia che va a semplificare notevolmente la vita degli automobilisti in caso di danno al veicolo. Creato da professionisti con una lunga esperienza nel settore automotive, il servizio nasce per risolvere un problema frequente: trovare una carrozzeria affidabile in pochissimo tempo e senza spostamenti, avere chiarezza sui costi (in particolare per i ricambi), e gestire senza stress tutto il processo di riparazione, con la possibilità di evitare anche le difficoltà legate all’indisponibilità del veicolo durante l’intervento.

“Compara e Ripara® ” è un’applicazione web che permette agli utenti di:

– Ricevere preventivi online: Basta scattare qualche foto del danno e inserire sulla webapp le informazioni del veicolo per ottenere preventivi dettagliati e trasparenti da diverse carrozzerie.

– Confrontare le proposte: Compara e Ripara® offre un’analisi chiara dei costi, dei tempi di intervento e dei servizi , proposti da una rete di riparatori selezionata da professionisti del settore automotive.

– Selezionare la carrozzeria ideale: L’utente ha pieno controllo perché può scegliere le soluzioni e i servizi che meglio si adattano alle sue necessità.

Il servizio fornisce in esclusiva e gratuitamente agli utenti una piattaforma digitale che consente di ottenere diversi preventivi per le riparazioni di carrozzeria, utilizzando semplicemente il proprio smartphone, risparmiando tempo e spostamenti in modo impensabile fino a poco tempo fa.

«L’idea di Compara e Ripara® nasce per offrire una soluzione smart ai problemi che un automobilista deve affrontare dopo un danno al veicolo, centralizzando e rendendo più chiaro il processo, eliminando la necessità di girare fisicamente tra diverse carrozzerie – spiega Lorenzo Livi di Astologic Srl® – L’innovazione principale della piattaforma è la possibilità di gestire l’intero processo tramite smartphone, raccogliendo informazioni e foto in maniera semplice e comunque guidata da un pratico tutorial, e permettendo alle carrozzerie di formulare offerte chiare e confrontabili senza dover visionare il mezzo. Le carrozzerie partner vengono selezionate in base alla loro affidabilità valutata negli anni, professionalità e rispetto degli accordi, e vengono profilate per garantire standard elevati a costi controllati. Durante il periodo promozionale, gli utenti possono ricevere offerte dettagliate senza dover versare alcun acconto sui lavori, confrontando non solo prezzi e tempi, ma anche servizi aggiuntivi.

Il vantaggio per le carrozzerie convenzionate con Compara e Ripara® consiste nel poter attrarre nuova clientela, aumentando l’efficienza operativa. L’obiettivo a breve termine è quello di estendere il servizio a livello nazionale, rendendo Compara e Ripara® il punto di riferimento per la gestione trasparente e digitale delle riparazioni auto in Italia, senza precludersi la prospettiva di allargarsi sui mercati esteri»

È attiva una promozione (scadenza 31/12/2025) per i primi 100 che utilizzeranno “Compara e Ripara®”: a loro non verrà richiesto nessun acconto sulla riparazione ed inoltre riceveranno un buono Amazon da 10 euro. Per ottenerlo si dovrà utilizzare il voucher presso il carrozziere selezionato, seguendo le istruzioni presenti sul sito web e sulla webapp.

Info: www.comparaeripara.com, info@comparaeripara.com