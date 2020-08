Commercio a Teramo, importante novità per il periodo dei saldi

Nasce la “vetrina esterna” per agevolare la ripresa del mercato gravemente compromesso nel periodo del look-down e per creare un sistema arredo della città

TERAMO – La giunta municipale ha approvato in data 31 luglio una delibera con la quale introduce una significativa novità nel campo delle attività commerciali. La decisione è stata assunta anche a seguito della richiesta fatta pervenire dal Consigliere Osvaldo di Teodoro circa l’opportunità di concedere spazi antistanti gli esercizi per l’agevolazione del commercio durante i saldi estivi, per agevolare la ripresa del mercato gravemente compromesso nel periodo del look-down, e per creare un sistema arredo della città determinato dalla corretta gestione degli spazi antistanti gli esercizi stessi.

Il tutto esclusivamente durante il periodo dei saldi, al fine di permettere agli avventori di esaminare la merce prima di procedere all’acquisto, che dovrà avvenire necessariamente all’interno dei locali. Le occupazioni sopra dette possono rappresentare anche arredo urbano della città, nel periodo dei saldi, in quanto rappresentano la “vetrina esterna” dei negozi e valorizzano la fruizione del contesto urbano favorendone la vivibilità.

In particolare, vengono sancite le seguenti disposizioni:

l’occupazione è riservata ai soli esercizi commerciali del settore non alimentare;

sarà possibile occupare il suolo pubblico nelle strette vicinanze esterne dell’esercizio con la modalità dell’occupazione temporanea che potrà essere protratta per la sola durata del periodo dei saldi estivi (1 agosto – 29 settembre 2020);

la superficie massima occupabile potrà essere pari a mq.4;

l’esercente avrà l’obbligo di rispettare delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) e Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (d.P.R. n. 495/1992), nel regolamento comunale di polizia urbana, edilizia e d’igiene vigenti;

l’occupazione dovrà avvenire senza pregiudizio del transito pedonale e veicolare;

non potranno essere esposti i prezzi della merce negli espositori collocati su suolo pubblico nè sulla merce;

le transazioni commerciali dovranno avvenire esclusivamente all’interno dell’esercizio;

la merce esposta su suolo pubblico ed i relativi espositori dovranno essere rimessi, nelle ore di chiusura dell’esercizio, all’interno dell’esercizio commerciale medesimo o in altro locale/luogo chiuso idoneo allo scopo;

gli esercizi insistenti sui percorsi ed aree mercatali non potranno occupare le aree nè installare gli espositori durante il periodo di tenuta dei mercati;

in caso di manifestazioni pubbliche disposte dal Comune gli esercizi insistenti nelle aree soggette alle predette manifestazioni non potranno occupare le aree ne installare gli espositori durante il periodo di svolgimento delle manifestazioni.

Le “vetrine esterne” potranno essere già allestite in concomitanza con la Notte dei Saldi.