“Comincium”, il Teatro dei Marsi di Avezzano riparte da Ale e Franz

Il duo comico in scena il 28 febbraio dopo la sospensione delle attività come misura di emergenza al Covid. Orari e prezzi dei biglietti

AVEZZANO – Lunedì 28 febbraio, alle ore 21, appuntamento al Teatro dei Marsi di Avezzano con Ale & Franz, protagonisti dello spettacolo “Comincium”, scritto con Alberto Ferrari, che ne è anche regista, e Antonio De Santis.

Sul palco con il duo comico reso popolare da Zelig ci sarà un gruppo musicale composto da Luigi Schiavone alla chitarra, Fabrizio Palermo al basso, Francesco Luppi alle tastiere, Marco Orsi alle batteria e la cantante Alice Grasso.

“Eccoci qui…. Sembra passato un secolo – scrivono Ale & Franz, al secolo Alessandro Besentini e Francesco Villa, in un comunicato stampa-. I ricordi del sipario che si apre, i fari che si accendono, i vostri sorrisi, gli applausi. Il teatro. La nostalgia di quella atmosfera di complicità, che ci avvolgeva tutti quanti, dal palcoscenico alla platea rendendoci partecipi, ogni sera, di un momento unico ed irrepetibile: lo spettacolo. Sembra passato un secolo. Rieccoci qui. Ricominciamo, con tanta voglia di incontrarvi nuovamente, col desiderio di divertirci e farvi divertire

“Ricominciamo -prosegue la nota- con uno spettacolo leggero, divertente, che scorre anche sulle note di una band d’eccezione, di grandi professionisti. Ricominciamo, perché senza dimenticare tutto ciò che abbiamo vissuto in questi due anni, abbiamo il desiderio di riprendere a sorridere. Abbiamo voglia di leggerezza.

E allora, ripartiamo da dove eravamo rimasti ovvero dalla voglia di vedervi ridere. Riprendiamo quel cammino che negli ultimi venticinque anni ci ha permesso di raccontarvi le nostre storie, i nostri incontri; ci ha permesso di ridere innanzitutto di noi stessi, come davanti ad uno specchio, e ci ha aiutato a condividere, con voi, la nostra comicità”.

Biglietti

Per informazioni, Gift Card e biglietti:

– Punto Informativo in Largo Pomilio: lunedì mercoledì e venerdì dalle 17:30 alle 19:30;

– nel giorno dello spettacolo in Teatro a partire dalle 15:30;

– On line sul www.i-ticket.it;

-Presso le rivendite fisiche del circuito i-ticket in tutta Italia.

I tagliandi potranno essere acquistati ai seguenti prezzi:

Settore I: Intero: 40 euro + diritto di prevendita 1,80 euro; Ridotto 35 euro + diritto di prevendita 1,80 euro

Settore II: Intero 35 euro + diritto di prevendita 1,80 euro; Ridotto 30 euro + diritto di prevendita 1,80 euro

Intero (Settore III) 25 euro + diritto di prevendita 1,80 euro; Ridotto 20 euro + diritto di prevendita 1,50 euro.

Le riduzioni sono riservate agli under 26, over 65, C.R.A.L. aziendali e categorie protette. L’organizzazione si riserva di verificare all’ingresso l’esattezza dell’acquisto con controllo di documenti di identità.

Per eventuali ulteriori informazioni si potrà contattare il numero 347 758 2074 oppure inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica biglietteriateatrodeimarsi@gmail.com

Le altre date di “Comincium”

2 marzo a Colle Val d’Elsa (SI) – Teatro del Popolo

4 marzo a Ivrea (TO) – Auditorium Officina

5 marzo a Varese – Teatro di Varese

7 marzo a Trento – Auditorium S. Chiara

8 marzo a Montebelluna (TV) – Palamazzavolo

9 marzo a Vicenza – Teatro Comunale

dal 10 al 12 marzo a Bologna – Teatro Celebrazioni

13 marzo a Legnano (MI) – Teatro Galleria

14 marzo a Verbania – Teatro Il Maggiore

15 marzo a Trieste – Teatro Rossetti

17 e 18 marzo a Foggia – Teatro Giordano

29 marzo a Lugano