Giovedì 8 novembre con Mi piace si apre la rassegna. Un’offerta culturale importante per la città di Pescara e per il territorio

PESCARA – Al via la Rassegna di teatro comico Comicamente 2018/19, organizzata da ACS Abruzzo e Molise in collaborazione con Ente Manifestazioni Pescaresi. Da novembre a marzo sul palco dell’Auditorium Flaiano di Pescara saliranno artisti di spessore, come ha voluto sottolineare in sedi di presentazione l’Assessore alla Cultura del Comune di Pescara Giovanni Di Iacovo.

“Sono proprio felice che questa rassegna vada ad arricchire l’offerta cultura della nostra città, si tratta di spettacoli di qualità – ha dichiarato Di Iacovo – Comicamente ci consentirà di assistere a grandi nomi della comicità a casa nostra: come Giobbe Covatta, Cinzia Leone, Gene Gnocchi, Gabriele Cirlli e Francesca Reggiani. E’ una rassegna molto equilibrata dal punto di visto del linguaggio comico, un cartellone splendido, una prima edizione che spero sia riproposta in futuro”.

Giovedì 8 novembre Mi Piace sarà il primo spettacolo della rassegna, portato in scena da Gabriele Cirilli. Si proseguirà il 20 dicembre con Quello che le donne (non) dicono, con Francesca Reggiani. Il 31 gennaio 2019 Cinzia Leone sarà la protagonista di Mamma sei sempre nei miei pensieri, spostati!; il 28 febbraio sarà la volta di Giobbe Covatta e de La Divina Commediola. Chiuderà il 14 marzo 2019 Gene Gnocchi con Sconcerto Rock.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.

Biglietti

L’abbonamento per tutti e cinque gli spettacoli prevede un costo di 100 euro (intero) oppure 80 euro (ridotto under 18 oppure per gruppi composti da almeno 20 persone). Il prezzo dei singoli biglietti è di 25 euro (inter) oppure 20 euro (ridotto under 18 oppure per gruppi composti da almeno 20 persone) sia online sia nei punti vendita autorizzati tramite il circuito CiaoTickets, oppure scaricando l’App “Abruzzodalvivo”. Per i disabili al 100% l’ingresso è gratuito, previa prenotazione: saranno 5 i posti disponibili a spettacolo.

Il programma completo

8 novembre 2018, ore 21 – Mi piace

20 dicembre 2018, ore 21, Quello che le donne (non) dicono

31 gennaio 2019, ore 21 – Mamma sei sempre nei miei pensieri, spostati!

28 febbraio 2019, ore 21 – La Divina Commediola

14 marzo 2019, ore 21 – Sconcerto Rock