ColorMax Civitella C5 sconfitto 5-2 a Eboli

EBOLI – Sconfitta per ColorMax Civitella C5 a Eboli nell’anticipo di campionato, 5-2 il punteggio finale. La squadra abruzzese paassa subito in vantaggio con Titon che lascia tutto il Paladirceu attonito dopo 28 secondi di gioco. La Feldi Eboli non ci sta e in meno di sette minuti di gioco, prima pareggia, con Marco Scigliano, e poi mette la freccia del sorpasso con Josiko. I padroni di casa non mollano la presa e mettono pressione agli avversari, trovando il terzo centro della serata con un autogol di Jelavic, che supera il suo compagno di gioco, Mazzocchetti, dopo un tocco sfortunato di testa.

Anche nella seconda parte d’inizio match è di marca Colormax Civitella C5. La prima occasione da goal capita sui piedi di Horvat che a tu per tu contro l’estremo difensore della Feldi Elboli non riesce a superarlo in dribbling. Neanche il tempo per disperarsi che il capitano dei biancoazzurri, Coco Smith, viene espulso per doppio giallo; uomo in più che l’Eboli non si fa sfuggire e realizza il quarto goal, sempre con Josiko, in grande forma di inizio stagione. Per i ragazzi di mister Palusci è serata no. Su palla distante dal gioco, gli arbitri ravvedono un fallo di reazione di Horvat; rosso diretto e seconda espulsione. Questa volta, però, i campani non approfittano della superiorità numerica in campo, e si fanno infilare da Fabinho con un perfetto contropiede. L’ultimo centro è di Pedotti, Feldi Eboli, che sfrutta una errata giocata del Civitella in fase di portiere di movimento.

TABELLINO

FELDI EBOLI-CIVITELLA COLORMAX SIKKENS: 5-2 (3-1 p.t.)

FELDI EBOLI: Laion, Romano, Josiko, Fornari, Pedotti, André, Glielmi, Giannicola, Pasculli, Scigliano, Arrieta,, Bocao, Nigro, Caponigro. All. Basile

CIVITELLA COLORMAX SIKKENS: Mazzocchetti, Morgado, Horvat, Coco, Titon, Pieragostino, Pavone, Rocchigiani, Jelavic, Dodò, Fabinho, Curri, Vitinho, Gargantini. All. Palusci

ARBITRI: Daniele Di Resta (Roma 2), Vincenzo Sgueglia (Civitavecchia) CRONO: Giovanni Ferraioli Vitolo (Castellammare di Stabia)

MARCATORI: 0’28” p.t. Titon (C), 5’48” Scigliano (F), 6’43” Josiko (F), aut. Jelavic (F), 5’45” Josiko (F), 8’40” Fabinho (C), 18’37” Pedotti (F)

AMMONITI: Coco (C)

ESPULSI: 3’57” s.t. Coco (C) per somma d’ammonizioni, 8’02” Horvat (C)