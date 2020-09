Colavolpe, Neofytou, Venditti nuovi arrivi al Calcio Femminile Chieti

Alla scoperta di tre volti nuovi della squadra neroverde e la conferma nella rosa oltre che inserimento nello staff tecnico u17 della Colecchi

CHIETI – Arrivo importante alla corte di Mister Lello Di Camillo per la nuova stagione 2020/2021 è quello di Giulia Colavolpe, attaccante classe ‘00, lo scorso anno in forza al Salento Women con il quale ha segnato sei reti in due anni. La neo neroverde non nasconde tutto l’entusiasmo per questa sua nuova avventura sportiva: “Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura con il Chieti che è stato per tre anni mio acerrimo avversario. Ora sono in una squadra che sa come gestire le situazioni in un campionato veramente competitivo. Per me sarà una scommessa perché vengo da un infortunio duro, spero di poter dare il massimo per la squadra e togliermi anche delle belle soddisfazioni a livello personale”.

Traspare una gran voglia di far bene nelle parole di Giulia Colavolpe che si dice pronta a mettersi al servizio della squadra per cercare di raggiungere risultati importanti:

“Ho notato sin dai primi momenti della preparazione precampionato che è questo un ottimo gruppo composto da ragazze mix di giocatrici d’esperienza e giovani che possono dare un ottimo contributo. Io milito da quasi tre anni in Serie C, spero di poter dunque dare qualcosa di buono alla squadra ed un tocco del mio gioco, diventarne magari parte integrante e, perché no, anche un punto di riferimento appoggiandomi alle ragazze di esperienza che possono sempre dare utili consigli per far sì che le partite possano andare in un certo modo”.

Così Giulia Colavolpe si descrive a livello tattico: “Sono una naturale mancina, rapida. Mi chiamano “Fox”: il soprannome deriva dal mio cognome e mi piace visto che la volpe è un animale furbo e io spero di poter dare di quel tocco di furbizia in più in campo”.

Reduce da un infortunio, l’ex giocatrice del Salento Women sente forte il desiderio di tornare a giocare, anche dopo il lungo stop dovuto all’emergenza Covid: “Sarà per me doppiamente bello tornare sul terreno di gioco: per l’infortunio ho dovuto fermarmi prima, poi per il Covid ovviamente siamo state tutte ferme. Ho grande voglia di recuperare tutto il tempo perso durante questo ultimo periodo così difficile. Ho visto le mie compagne emozionate nel tornare a toccare un pallone: solo chi gioca può capire questo tipo di emozione. Siamo felici in questo momento di giocare una partitella, figurarsi cosa succederà quando disputeremo il primo match ufficiale: ci è mancato tutto il mondo come era prima. L’importante per l’Italia stessa è ripartire. Con il calcio vogliamo dare un segnale, una speranza anche ai nostri tifosi che ci seguono anche se non sappiamo fino a quando non ci sarà il pubblico alle partite. I tifosi potranno magari comunque seguire la squadra tramite internet facendoci sentire la loro vicinanza comunque. Si dice sempre che il pubblico è il dodicesimo uomo in campo, ma per ora purtroppo fisicamente ne dovremo fare a meno, ma pian piano torneremo alla normalità anche in questo senso”.

NUOVA ESPERIENZA NEOFTTOU

Ha già destato molto interesse e curiosità fra i tifosi neroverdi l’arrivo a Chieti della giocatrice cipriota Chara Neofytou. Classe ’96, lo scorso anno ha giocato in Prima Divisione Greca con la maglia dell’Avantes Chalkidas segnando due reti. In passato è stata in forza alle Apollon Ladies a Cipro, Aris Salonicco e Amazones Dramas in Grecia. Chara Neofytou è entusiasta di questa sua nuova esperienza e si dice pronta a dare sin da subito una mano alle sue compagne per portare la squadra in alto: “Mi trovo bene qui, voglio che diventiamo come una famiglia per relazionarci sempre più al meglio sul campo e fuori e raggiungere insieme buoni risultati. Servirà allenarci sempre bene per arrivare in alto. Mi piacerebbe vincere il campionato”.

Il 2020 è un anno difficile per tutto lo sport a causa del Covid, ma la cipriota ha le idee chiare su come tornare subito in forma e ambire così a risultati importanti: “È un anno strano: torniamo sui campi di gioco dopo tanto tempo. Ovviamente non siamo ancora al meglio della condizione e per un po’ di tempo non avremo i tifosi ad incitarci e questo ci dispiace molto. Dovremo allenarci al meglio, in particolare in questo brutto e strano periodo, e dovremo cercare di evitare gli infortuni”.

Chara Neofytou non conosce bene il calcio italiano, ma è sicura di poter dare il suo apporto alle neroverdi per disputare una grande stagione: “Ancora non mi sono ancora resa conto di come sia il calcio italiano, ma credo che sia migliore della prima divisione greca e per questa ragione ho scelto di venire qui, per vivere una nuova esperienza e vedere se posso giocare ad un livello superiore. Aspetto di rendermi conto di cosa io possa fare: voglio vedere come reagirò al calcio italiano, diventare più forte e competitiva, giocare al meglio e trovarmi bene dentro e fuori dal campo”.

Chara Neofytou si presenta così ai suoi nuovi tifosi: “Mi sento una giocatrice veloce, mi piace giocare palla a terra e con passaggi lunghi facendo anche cross, non mi vedo solamente come un difensore, amo andare anche in avanti. Ogni anno segno alcuni goal: vorrei segnarne per il Chieti e i suoi tifosi”.

LA GIOVANISSIMA VENDITTI

A Chieti nel mercato estivo è arrivata anche la giovanissima Clarissa Venditti. Portiere, classe 2005, proveniente dall’Angizia Luco, sarà impegnata soprattutto nel Campionato Under 17 Nazionale. Tanto l’entusiasmo nell’approcciarsi a quella che sarà per lei la prima avventura nel calcio che conta, ma senza ovviamente tralasciare la scuola: “È la mia prima esperienza di calcio a questi livelli, ho 15 anni, sono giovane. Sto portando avanti sia il calcio che la scuola, sono le mie due strade che viaggiano insieme. Voglio dare il meglio in questa squadra: mi aspetto una mia crescita personale anche perché è la mia prima esperienza anche fuori da casa, poi ovviamente sotto il punto di vista calcistico voglio dare il meglio nel mio ruolo, essere un punto fermo per la squadra ed un esempio anche dal punto di vista comportamentale”.

Subito buono l’impatto con l’ambiente neroverde: “Mi trovo già molto bene, è un bel gruppo, un ambiente molto familiare: sono un po’ la sorellina minore”.

I suoi modelli? Ecco la sua risposta: “Sono un portiere, tutte le italiane o tutti gli italiani si rivedono in genere in Buffon. Io cerco però di carpire piccoli segreti anche dai portieri internazionali, non ho un portiere che preferisco”.

Il primo impegno ufficiale per il Chieti Calcio Femminile sarà nel derby contro il Pescara in Coppa Italia. Clarissa Venditti si mostra forte e decisa anche su questo punto: “È da tanto tempo che non giochiamo, bisognerà dare il massimo, allenarsi bene per mettere in mostra un bel calcio perché sarà un match importante”.

DOPPIO INCARICO PER LA COLECCHI

Per Giorgia Colecchi sarà una stagione particolare e molto stimolante: oltre ad essere stata confermata nella rosa della prima squadra, il difensore neroverde quest’anno rivestirà il ruolo di nuova collaboratrice tecnica al fianco di Mister Lello Di Camillo nella Under 17.

“Vivrò una nuova esperienza – esordisce Giorgia Colecchi – e sono contenta di viverla a maggior ragione perché vicino avrò il mister che ha molta esperienza e potrà guidarmi dandomi dei consigli. Sono pronta e contenta di farla con lui: lo conosco da un po’ ormai e so come lavora. Sarà bello lavorare con ragazze giovani: già ho iniziato a pensare a come potrà essere,sicuramente stimolante perché mi permetterà anche di mettere in pratica ciò per cui ho studiato. Non mi aspettavo una chiamata del genere, non avrei immaginato mai che il mister potesse pensare a me per un ruolo del genere. Sono molto motivata:, è chiaro che ci può stare un po’ di insicurezza visto che per me sarà la prima esperienza del genere, avrò anche io tante cose da imparare. Il Chieti ha sempre investito sul settore giovanile : si guarda al futuro, le ragazzine saranno il domani. Alcune di loro hanno già giocato anche in prima squadra. Lavorare con tante giovanissime sarà importante perché in futuro magari saranno loro a trascinare il Chieti“.

Il 2020 per lo sport è stato e continua ad essere un anno particolare e difficile a causa del Covid, ma Giorgia Colecchi mostra, come in ogni occasione, il suo proverbiale ottimismo in una buona ripresa ed è fiduciosa anche per la squadra: “Sarà un anno particolare e diverso, ma lo è stato non solo per lo sport ma per tutto: la situazione generale ci porterà a vivere tante prime esperienze. Sono fiduciosa per la prima squadra perché abbiamo ricaricato le energie, ci sono stati nuovi importanti arrivi e conferme, è una rosa competitiva a mio giudizio”.

Per quanto riguarda le aspettative personali Giorgia Colecchi ha le idee chiare: “A livello personale spero di fare sempre del mio meglio: a prescindere se giocherò o no, voglio portare dei miglioramenti alla mia persona e al mio modo di giocare. In primis però mi piacerà lavorare con le ragazzine: sono felicissima di essere in prima squadra, ma quest’anno la mia attenzione sarà un po’ più focalizzata sull’Under 17. Le due cose viaggeranno in parallelo, ma le novità in genere sono sempre da stimolo. Spero di stare bene e di poter dare qualcosa in più alla squadra”.