‘Closer to Me, Italia-India’ domani all’Istituto Alberghiero De Cecco

PESCARA – Verrà presentato domani, venerdì 22 novembre, alle ore 12, nell’Officina del Gusto dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara, il Progetto ‘Closer to Me, Italia-India’, un evento formativo che mira a promuovere e favorire il dialogo interculturale tra Italia e India attraverso il confronto di valori, costumi e cultura enogastronomica. L’evento vedrà la presenza della Dirigente dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara Alessandra Di Pietro, del Presidente del Rotary E-Club of Connect D3012 Carla Moschetta, del Presidente del Rotaract Club Pescara Rossella Ciccone, di Olga Di Maso docente di lingua Inglese e degli studenti della classe quinta sezione A indirizzo Sala e Vendita.

“Il nostro obiettivo, ma anche la nostra missione come formatori – ha sottolineato la Dirigente Di Pietro – sono quelli di accompagnare i nostri studenti in un percorso di crescita senza barriere, favorendo la conoscenza di ciò che ci sembra ‘estraneo’ e l’ampliamento delle prospettive. Per questa ragione abbiamo subito accolto il progetto proposto dai giovani del Rotaract di Pescara che, partendo dalla riflessione sulla necessità di favorire un uso consapevole dei social network, dimostra come quegli stessi social possano avere una applicazione positiva permettendo di avvicinare persone lontane anche migliaia di chilometri, consentendo a Paesi con culture diverse di confrontarsi, partendo dai banchi di scuola, e abbiamo scelto l’India come partner progettuale e laboratoriale.

Dal confronto tra problematiche differenti, ma che riguardano tutte la complessità del mondo contemporaneo, è scaturita la proposta di aiutare gli studenti ad aprirsi a mondi poco conosciuti attraverso i social media e altre tecnologie loro familiari. I nostri studenti verranno dunque messi in contatto con i coetanei della scuola indiana ‘GD Goenka World School’ e con il Club Interact GD Goenka W.S. in modo che attraverso Facebook, Instagram e Skype potranno interagire e confrontare le proprie culture iniziando dai campi loro più congeniali, ovvero, nel nostro caso, il settore gastronomico, visto che entrambi i paesi, l’Italia e l’India, vantano una ricca tradizione culinaria, e quindi un confronto su usi e costumi a tavola”.