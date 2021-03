Civita d’Antino, borse di studio per 4 cittadini svantaggiati: come fare domanda

Gli interessati dovranno inviare domanda al Comune di Civita D’Antino entro e non oltre le ore 12 del 20 marzo

CIVITA D’ANTINO – Al fine di favorire l’attivazione di borse lavoro e /o tirocinio di formazione ed orientamento per cittadini in situazione di svantaggio il Comune di Civita d’Antino rende notoche intende assegnare 4 borse lavoro pari ad Euro € 2.849,75 per la durata di un mese cadauna, per una presenza di n. 25 ore settimanali, per circa € 645,00 mensili, omnicomprensivi (di oneri INAIL e polizza RCT) per la realizzazione del seguente “Progetto di promozione, integrazione e inclusione sociale” destinata a cittadini svantaggiati per promuovere prevenire e rimuovere le condizioni di disagio economico o a rischio di emarginazione.

Tale intervento ha l’obiettivo di fornire al soggetto svantaggiato un sostegno temporaneo e di inserirsi nel mondo del lavoro

Il progetto prevede il reclutamento di n. 4 disoccupati/inoccupati in situazione di disagio socio-economico, da impiegare nelle attività previste.

La borsa lavoro non costituisce rapporto di lavoro dipendente;

Le domande degli interessati dovranno essere inviate al Comune di Civita D’Antino entro e non oltre le ore 12 del 20 marzo.

Avviso integrale e modulo della domanda possono essere scaricati dal sito istituzionale del Comune di Civita d’Antino.