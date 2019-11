Career Day 2019, accordo Inps – UniTE per tirocini curriculari

TERAMO – Il 7 novembre presso l’Università degli Studi di Teramo si è svolto il Career Day, evento organizzato dal Placement dell’Ateneo, con il patrocinio dell’Inps, di Confindustria Abruzzo, di Anpal Servizi e della Camera di Commercio di Teramo, con lo scopo di mettere in contatto studenti e laureati dell’Università con le aziende intervenute per svolgere attività di recruiting e di fornire informazioni per orientare le scelte lavorative dei giovani.

L’Inps ha partecipato allestendo un proprio stand presso il quale sono stati erogati ai visitatori diversi servizi, tra cui il rilascio del PIN, la stampa dell’estratto contributivo, la consulenza sulle prestazioni.

Nel corso della Sessione Plenaria, tenutasi in Aula Magna, si è proceduto alla firma di una nuova Convenzione, fra l’Ateneo e la Direzione Regionale Inps Abruzzo, da parte del Magnifico Rettore Prof. Dino Mastrocola e del Direttore della Sede provinciale Inps di Teramo dott. Antonio Ziccarelli, delegato dal Direttore regionale d. ssa Valeria Vittimberga. A seguito dell’accordo la Direzione provinciale Inps di Teramo ospiterà, nelle sue strutture di Teramo, Atri, Giulianova, Nereto, studenti universitari per lo svolgimento di tirocini curriculari, dando la possibilità ai giovani meritevoli di effettuare un’esperienza formativa, di livello teorico-operativo, nell’ambito delle diverse aree di attività.

Il Direttore dell’Inps, nel corso del suo saluto, ha evidenziato l’opportunità formativa di svolgere un periodo di tirocinio presso una Sede Inps e ha accennato alla possibilità di inserimento lavorativo nell’Istituto a seguito dei concorsi che saranno banditi nel prossimo futuro.