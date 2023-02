Città Sant’Angelo, sostegno al pagamento rette per l’asilo nido

CITTÀ SANT’ANGELO – Ai sensi del Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il Ministro dell’Istruzione, con il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e con il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, del 19 luglio 2022, recante “Obiettivi di servizio e riparto del contributo di cui all’articolo 1, comma 449, lettera d-sexies, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l’anno 2022”, la dotazione della quota del Fondo di Solidarietà Comunale 2022 assegnato al Comune di Città Sant’Angelo per il sostegno al pagamento retta asili nido, degli asili nido è pari ad € 69.058,12.

L’Ente ha adottato l’atto con il quale si provvede alla liquidazione dei contributi a n.62 famiglie aventi diritto, per la retta asilo nido. Le somme che saranno liquidate, riusciranno a coprire il 77.8% delle spese sostenute dalle famiglie. Il Vs con delega ai servizi sociali Lucia Travaglini fa sapere, che in questi giorni le famiglie richiedenti riceveranno le somme assegnate con il riparto.