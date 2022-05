Città Sant’Angelo, realizzazione impianto di biodigestore nell’odg

CITTÁ SANT’ANGELO – Questo pomeriggio si è svolta l’Assemblea dei soci di Ambiente Spa il cui ordine del giorno ha ricompreso il punto relativo alla decisione sulla realizzazione di un impianto di biodigestore. La maggioranza dei soci, in merito, ha favorevolmente deliberato, Città Sant’Angelo ha voluto astenersi dalla decisione proprio perché Comune ospitante e proprio perché vogliamo ben capire il progetto che verrà ospitato sul nostro territorio: tale deliberazione suggella l’intrapresa di un’ufficialità della proposta al nostro Ente in qualità di territorio ospitante. Ora e solo ora si rende opportuno oltre che doveroso l’avvio di tavoli di confronto che siano mirati, qualificati e concreti.

“Convocherò subito un’assemblea con i cittadini, le associazioni ambientaliste e le associazioni del territorio per iniziare a comprendere e per farci capire cosa sia questo biodigestore. – Ha detto il sindaco di Città Sant’Angelo Matteo Perazzetti -. In secondo luogo faremo e apriremo un tavolo permanente di confronto con la società che andrà a gestire l’impianto, la società Ambiente Spa; e per ultimo, non per ordine di importanza, andremo a fare in modo che ci sarà un confronto anche con i tecnici ambientali del territorio coinvolgendoli per capire cosa sia il biodigestore e se saranno necessarie delle osservazioni sull’argomento da presentare alla Regione Abruzzo che è l’unica che può rilasciare le autorizzazioni necessarie e non il Comune. Tavolo di studio e di concertazione con i cittadini, dunque, – conclude – che si svolgerà in maniera molto chiara e limpida a tutela della nostra comunità e che si potrà improntare solo oggi che non è più una ipotesi, ma un progetto definitivo ed è giusto e opportuno che ci facciano capire di cosa si tratti”.