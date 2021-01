Città Sant’Angelo, Piano Protezione Civile: 25mila euro dalla Regione

CITTÁ SANT’ANGELO – Grazie ad una proficua collaborazione tra il gruppo Fratelli d’Italia di Città Sant’Angelo e quello regionale, il Comune angolano ha ottenuto un finanziamento di 25.000€ dalla Regione Abruzzo. Il lungo confronto tra le due parti ha fatto sì che nell’ultima sessione regionale di bilancio, sia stato presentato un emendamento che ha concesso il finanziamento.

L’importo servirà per la realizzazione del “Piano di Protezione Civile” a Città Sant’Angelo. Un grandissimo traguardo, tutto voluto da Fratelli d’Italia che grazie alla stretta collaborazione con la Regione, ha permesso di portare nelle casse dell’ente comunale, una cifra importante.

Soddisfatto il coordinatore di Città Sant’Angelo Mario Di Tommaso: ”Abbiamo voluto a tutti i costi ottenere questo finanziamento. Come Fratelli d’Italia nel territorio angolano e con quello regionale abbiamo lavorato tantissimo per ricevere questa cifra per un piano di protezione civile, importante e di grande utilità per il territorio. Un ringraziamento particolare va al consigliere regionale Guerino Testa, che,come sempre, si dimostra sensibile e proficuo alle richieste che vengono dal territorio. Questa è una delle tante che cose che abbiamo fatto fare per Città Sant’Angelo e per gli angolani”.