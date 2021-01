Giulianova, Piazza Dalmazia: al via lavori di riqualificazione

In occasione dell’apertura del cantiere tutte le modifiche alla circolazione stradale e spostamento temporaneo del tradizionale mercato del giovedì in Piazza Dalla Chiesa a partire da giovedì 14 gennaio

GIULIANOVA – Il Comune di Giulianova informa la cittadinanza che, in occasione dell’avvio degli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di Piazza Dalmazia, a partire da mercoledì 13 gennaio, la disciplina della circolazione stradale subirà delle modifiche, necessarie per garantire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza.

A partire dalle ore 07.00 del 13 gennaio, fino al termine della prima fase dei lavori, la circolazione stradale verrà così disciplinata secondo specifica ordinanza firmata dal Comandante della Polizia Municipale Roberto Iustini:

– sul Lungomare Spalato, nel tratto compreso tra via Venezia e via Napoli – lato ovest e in quello compreso tra via Napoli e via Genova è vietata la sosta con rimozione forzata ai veicoli di ogni categoria;

– sul Lungomare Spalato, direzione sud-nord, all’altezza dell’intersezione con via Napoli obbligo di svolta a sinistra su Via Napoli, eccetto mezzi di cantiere;

– in via Genova, all’incrocio con il Lungomare Spalato, obbligo di svolta a destra;

– il Lungomare Spalato, a partire dall’intersezione con via Genova fino a Piazza Dalmazia, è interdetto al transito stradale veicolare, fatta eccezione per i mezzi utilizzati per lo svolgimento dei lavori;

– in via Quarnaro, all’intersezione con il Lungomare Zara, obbligo di svolta a destra;

-sul Lungomare Zara, all’incrocio con via Nazario Sauro, obbligo di svolta a destra in direzione corso Nazario Sauro;

– il tratto del Lungomare Zara, corsia est, compreso tra Piazza Dalmazia e il parcheggio centrale posto di fronte a via T. De Revel è interdetto al transito stradale veicolare;

– il tratto del Lungomare Zara compreso tra via T. De Revel e via Quarnaro è interdetto al transito stradale veicolare, eccetto residenti; su detto tratto è istituito il doppio senso di circolazione con obbligo di fermarsi e dare precedenza, nonché di direzione obbligatoria a destra, in corrispondenza dell’immissione nel flusso della circolazione all’altezza della piazzola adibita a parcheggio antistante la via Thaon De Revel;

– sul Lungomare Spalato, dall’incrocio con via Venezia in direzione nord verso il cantiere e fino al cantiere stesso, e sul Lungomare Zara, dall’intersezione con la piazzola destinata a parcheggio (prima dell’intersezione con via Thaon De Revel) in direzione sud fino al cantiere, è istituito il limite massimo di velocità di 20 Km/h;

– obbligo di condurre a mano i velocipedi per i ciclisti provenienti da nord in direzione sud, sul Lungomare Zara, dall’inizio della Piazzetta adibita a parcheggio sita di fronte a via Thaon De Revel.

L’inizio dei lavori su Piazza Dalmazia prevede anche lo spostamento del tradizionale mercato rionale del giovedì, che verrà collocato temporaneamente in piazza Dalla Chiesa, almeno fino al 15 luglio 2021, salvo proroghe. Considerato l’elevato numero dei banchi di vendita autorizzati ad occupare gli spazi, il mercato stesso interesserà oltre a piazza Dalla Chiesa anche tutta via Alleva, dall’intersezione con via Nievo all’incrocio con via Matteotti, nonché via Pirandello (tratto ad ovest di via Alleva). Di conseguenza, a partire da giovedì 14 gennaio, la disciplina della circolazione stradale subirà le seguenti modifiche:

– su piazza Dalla Chiesa, su via Alleva, dall’incrocio con via Nievo all’intersezione con via Matteotti, nonché su via Pirandello (tratto ad ovest di via Alleva) è vietata la sosta, con rimozione forzata nonché la circolazione stradale veicolare ai veicoli di ogni categoria, eccetto quelli utilizzati per lo svolgimento dell’attività di vendita, dei mezzi soccorso, di emergenza e di polizia, nonché dei mezzi necessari per effettuare la pulizia dell’area a fine mercato;

– è altresì vietata la circolazione veicolare su via Pirandello (tratto da via Nievo a via Alleva) e sulla via Traversa via Nievo.