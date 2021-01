Città Sant’Angelo, omaggio a operatori sanitari e volontari

Perazzetti: “Tutti hanno immediatamente risposto fattivamente al nostro appello, facendo di Città Sant’Angelo un punto di riferimento per organizzazione ed efficienza, in tutta la Regione”

CITTÁ SANT’ANGELO – Questa mattina, nel Teatro Comunale, in una cerimonia ristretta per le normative anti covid, il Comune di Città Sant’Angelo, ha voluto rendere omaggio a tutti gli operatori sanitari e ai volontari che hanno reso possibile lo screening di massa nel paese angolano.

Alla presenza di tutto il Consiglio Comunale, il Sindaco e tutta l’Amministrazione hanno voluto dire grazie ai 20 operatori, tra medici, infermieri e biologi e alle associazioni di volontariato, Croce Angolana, Modavi Protezione Civile e Alpini perché hanno svolto un lavoro straordinario, richiamati dal senso del dovere e dalla tutela della salute pubblica.

In momento storico davvero complesso e difficile, senza chiedere nulla in cambio i medici, gli infermieri e i biologi si sono voluti mettere in prima linea, mettendo a disposizione la loro professionalità, mossi dalla forza di volontà di contrastare questo maledetto virus.

Emozionato e grato il Sindaco, Matteo Perazzetti: ”La consegna delle targhe, è solo un minuscolo gesto di riconoscimento per delle grandi persone. Tutti hanno immediatamente risposto fattivamente al nostro appello, facendo di Città Sant’Angelo un punto di riferimento per organizzazione ed efficienza, in tutta la Regione. Oltre agli operatori sanitari, ringrazio dal profondo del mio cuore, i volontari della Croce Angolana, la Protezione Civile Modavi e il Gruppo Alpini. Siamo un meccanismo perfettamente funzionante e questo ha reso possibile ogni cosa”.

Elenco Medici, Infermieri e Biologi:

Enrico Lanciotti; Giorgio Cappello; Stefania Erriu; Enrica Colagrande; Giulia Di Cosimo; Cecilia Bellini; Antonino Leone; Bruno Rainaldi; Matteo Guarnieri; Emidio Perazzetti; Maurizio Valloreo; Francesca D’Ettorre; Stefania Salzetta; Teresa Cotellucci; Elena Esposito; Angela Rufo; Doris Tina; Cinzia Di Pompeo; Francesco Calisi; Andrea Verzella

Associazioni di volontariato:

Carla Leone, in rappresentanza di tutta la Croce Angolana

Donato Schiavone, in rappresentanza di tutta la Protezione Civile Modavi Città Sant’Angelo

Luigi Di Pompeo, in rappresentanza del Gruppo Alpini di Città Sant’Angelo

Un ringraziamento anche a Danilo Florindi, per il supporto tecnico e informatico e alla Polizia Municipale, al Comandante Luca Marzuoli, in rappresentanza di tutto il corpo di Polizia.