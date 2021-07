Città Sant’Angelo, istituita borsa di studio per gli studenti meritevoli

CITTÁ SANT’ANGELO – L’Amministrazione comunale ha istituito una borsa di studio per gli studenti meritevoli, che abbiano conseguito la licenza di Scuola Media Inferiore con una votazione di almeno 9/10 (nove decimi), nell’anno scolastico 2020/2021 e che abbiano completato il corso in un numero di anni pari alla durata legale del corso di studi. Alla base di questa premialità, ci deve essere la residenza nel territorio comunale di Città Sant’Angelo.

Con tale borsa di studio, si intende fornire un aiuto alle famiglie e agli studenti, per il pagamento delle spese d’iscrizione alla scuola superiore. La finalità, è quella di incoraggiare il proseguimento degli studi. La borsa di studio è pari a € 200,00 per ciascun avente diritto. La domanda per il riconoscimento della borsa di studio deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall’Ente e scaricabile da sito ufficiale del Comune. Dovrà pervenire presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Città Sant’Angelo entro e non oltre il 30 settembre 2021, pena la decadenza.

È possibile altresì trasmettere la domanda tramite raccomandata A.R., in questo caso farà fede la data del timbro postale di partenza, oppure mediante P.E.C. all’indirizzo comune.cittasantangelo@pec.it. La documentazione da allegare alla domanda, consiste nella copia del documento di identità di riconoscimento del richiedente in corso di validità; per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità; attestazione della valutazione conseguita rilasciata dall’Istituto Scolastico.

Un’iniziativa fortemente voluta dal Sindaco, Matteo Perazzetti e dal Vicesindaco, Lucia Travaglini: ”Questa amministrazione intende mettere in campo iniziative che premino il merito nell’ambito scolastico e che incentivino la crescita culturale e civica delle nuove generazioni. Oltre al sostegno delle iniziative proposte sul territorio, vogliamo dare un premio per l’impegno dei nostri studenti in questo periodo particolarmente difficile di pandemia, in particolar modo nel mondo scolastico”.