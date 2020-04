Pescara Calcio, iniziativa ludico sportiva per la prossima estate 2020

PESCARA – Non si ferma il percorso di crescita della Pescara Calcio Academy, con la proposta di una nuova iniziativa ludico sportiva in vista della prossima estate 2020 dal nome #CasaCampPescara. Un percorso della durata di 3 mesi che vedrà appuntamenti settimanali in aule virtuali con Istruttori e Medici Pescara Calcio pronti a confrontarsi con i ragazzi delle scuole calcio affiliate proponendo lezioni tecniche e aerobiche, indicazioni nutrizionali, sedute psicologiche e attività di svago collettive con un attestato di partecipazione finale, il tutto utilizzando le piattaforme Delfino Channel.

Per saperne di più, questa sera ore 20:35 in programma una #meeting web per una prima esposizione del progetto da parte del responsabile Academy Pescara Calcio Marco Arcese, ospite della Scuola Calcio Aurora Desio di Monza con il responsabile Alessandro Crisafulli e 100 ragazzi, toccherà i punti principali del metodo di lavoro Academy Pescara Calcio ed esporrà il nuovo progetto #CasaCampPescara.

Per i primi 100 che si collegheranno dalle 20.35 ecco il link Zoom. Meeting ID: 862 1598 0603 Password: 031747.

Chi non riuscisse a entrare potrà seguire la diretta sul canale Youtube Aurora Desio Settore Giovanile.