Circolo Tennis di Pescara verso un progetto di rinnovamento

PESCARA – L’assessore allo Sport Patrizia Martelli visita la struttura del Circolo Tennis Pescara promuovendo insieme alla Commissione Sport, presieduta da Adamo Scurti, la realizzazione del progetto di rinnovamento del Circo Federale, con l’abbattimento delle barriere architettoniche e la possibilità da parte delle persone diversamente abili di poter seguire senza problemi tutti gli eventi sportivi, nuovi campi e palestre, offrendo all’intera cittadinanza un punto di riferimento non solo per il tennis.

In questi giorni si sta svolgendo al Circolo Tennis Pescara un torneo Open rivolto a giocatori con classifica federale dalla 4^categoria fino alla 2^ categoria con 178 partecipanti nella gara maschile e 42 partecipanti nella gara femminile provenienti da tutta Italia. Le finali sono previste il 25 agosto e l’ingresso e’ gratuito.

Nella prima settimana di giugno si è svolto l’evento sportivo fiore all’occhiello del circolo: l’internazionale under 14 maschile e femminile giunto alla sua 29^ edizione. Questo torneo ha visto giocare giovani talenti divenuti campioni a livello mondiale (Pennetta, Vinci, Fognini, Edberg e tanti altri).

Ad ottobre il circolo organizzerà, per la prima volta in Abruzzo, il torneo internazionale ITF under 18 che vedrà giocatori di tutto il mondo cercare un trampolino di lancio per un’ulteriore affermazione nel professionismo. L’assegnazione di questo ulteriore appuntamento internazionale è un riconoscimento della capacità organizzativa e di accoglienza della struttura dimostrata nel corso degli anni.

L’attenzione del circolo è rivolta soprattutto alla valorizzazione della propria scuola tennis e del proprio settore giovanile con uno staff tecnico di altissimo livello e a tal riguardo l’impegno profuso è stato ripagato dalla settima posizione nella graduatoria nazionale delle scuole tennis su 3180 scuole partecipanti. Alcuni suoi giovanissimi atleti hanno conseguito risultati prestigiosi a livello nazionale entrando a far parte della ristretta rosa di quelli riconosciuti di interesse nazionale da parte della Federazione Italiana Tennis.

Il CT Pescara investe inoltre le sue risorse nella promozione del tennis a tutti i livelli (scuole,diversamente abili,persone disagiate, terza età) e costituisce per tanti un centro di riferimento e di aggregazione.