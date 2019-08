Pop Harps incantano il porto turistico di Pescara: foto e scaletta

Reduci dal successo a Fossacesia, le quattro musiciste abruzzesi fanno il pieno di pubblico all’arena per Estatica 2019

PESCARA – Grande successso per le Pop Harps ieri sera all’arena del Porto Turistico di Pescara. Struttura colma di gente che ha potuto apprezzare le doti musicali delle quattro componenti del gruppo: Benedetta Tranquilli, Letizia Caramanico, Elena Cacciagrano e Sonia Crisante. Sono tutte abruzzesi – cresciute nelle aule del conservatorio Luisa D’Annunzio di Pescara. Hanno raccolto grandi consensi l’11 agosto del loro concerto a San Giovanni in Venere – Fossacesia in occasione della rassegna “Melodie dell’Alba”. Negli scatti di Roberto Di Blasio riviviamo alcuni momenti della serata.

Tra i brani oggetto della scaletta troviamo brani di F. Welch come “Cosmic love” e “Dog days are over” e diversi di John Lennon da “Hello goodbye” a “Eleanor Rigby” passando per “Please please me” e “All my loving”. Eseguiti anche due brani di Yann Tiersen “Comptine d’un autre été” e “J’y suis jamais allé”, quindi “Roar” di Dr. Luke, “Game of thrones” di Ramin Djawadi e ancora “Baroque flamenco” di Deborah Henson Conant e “Havana” di Camila Cabello.

Di seguito, per quanti non hanno potuto seguire il concerto e per tutti quelli che sono rimasti affascinati dalla serata proponiamo un loro video del 2017 dove eseguono “Frammenti” dal Medley d’Amelie, il favoloso mondo di Amelie soundtracks cover.