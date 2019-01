Cinema Abruzzo, tre nuovi film in primo piano [VIDEO]

Dopo “Ralph spacca Internet”, uscito a Capodanno, nelle sale “Il gioco delle coppie”, “Van Gogh – Sulla Soglia dell’eternità” e “Vice – L’uomo nell’ombra”. Dove trovarli?

Primo weekend del 2019 di cinema con le novità nella nuova programmazione settimanale che ricordiamo si aggiorna ogni giovedì. Dopo aver indicato nella sezione cinema Abruzzo i film in proiezione nelle principali sale andiamo a vedere più nel dettaglio quali sono le novità che si potranno trovare. Partiamo ricordando che a Capodanno è uscito “Ralph spacca Internet”, distribuito da Walt Disney Italia, che vede il ritorno sul grande schermo del personaggio dei videogiochi Ralph e della sua compagna d’avventure Vanellope von Schweetz. Questa volta, i due lasceranno la sala giochi di Litwak per avventurarsi nell’ignoto mondo della rete.

Come accennato prima oltre a Ralph spacca Internet dal 1° gennaio troviamo altre due novità. La prima è “Aquaman”, prodotto dalla Warner Bros. Racconta la storia di Arthur Curry, alias Aquaman (Jason Momoa), costretto a fare ritorno ad Atlantide per impedire che il fratellastro Ocean Master dichiari guerra al mondo umano. Aquaman, con l’aiuto di Mera, dovrà fare il possibile per affrontare l’enorme sfida, che determinerà il destino di Atlantide e del resto del mondo.

Altro film uscito martedì scorso è “Suspiria”, omaggio dell’omonimo film del 1977 diretto da Dario Argento. Questa volta la regia è di Luca Guadagnino. La ballerina americana Susie Bannion (Dakota Johnson) si trasferisce a Berlino per far parte della prestigiosa compagnia di ballo Markos Tanz Company. Il legame con la coreografa della scuola diventa sempre più stretto e va al di là della danza.



Freschissimi di uscita nelle sale ci sono altri tre film. Il primo è “Il gioco delle coppie”, non ancora in programmazione in regione. Presentata in anteprima mondiale in concorso alla 75ª edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia lo scorso 31 agosto, la commedia racconta i problemi che un editore di successo (Alain) e il suo autore storico (Leonard) incontrano quando cercano di comprendere il mondo dell’editoria contemporanea, fatta di e-book e social media. Quando si incontrano per parlare del nuovo manoscritto di Leonard, Alain non può che confessare all’amico che non può pubblicarlo in quanto, a su parere, è troppo banale. Ma la moglie di Alain, Selena (Juliette Binoche), prova a convincerlo del contrario.

Altro film uscito nelle sale il 3 gennaio è Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità. Premiato alla Mostra Cinematografica di Venezia per il Miglior attore (Willem Defoe), narra gli ultimi anni di vita del pittore olandese.

A partire dallo stesso giorno è visionabile anche “Vice – L’uomo nell’ombra”. La pellicola segue la storia di Dick Cheney (Christian Bale), dalla sua ascesa politica fino al ruolo di vicepresidente degli Stati Uniti d’America.