ROSETO DEGLI ABRUZZI – Torna alla vittoria Roseto, e lo fa in modo più che convincente contro Udine, con il risultato finale di 83-70, in una gara comandata dal primo all’ultimo minuto. Gli uomini di coach D’Arcangeli salgono così a quota 22 in classifica, a +2 dalla coppia Ravenna-Imola ( prossima avversaria degli Sharks il 10 marzo ), ma soprattutto a +8 dalla terzultima posizione, mentre i friulani rimangono a 28 punti. Il break decisivo già nel corso del secondo parziale, 40-29 all’intervallo, per poi allungare e controllare nel corso del match, salvo un piccolo black-out a inizio terza frazione: quattro uomini in doppia cifra, top scorer capitan Pierich con 19 punti in 24 minuti di gioco, 18 + 10 per il solito Akele, 15 per Sherrod e 14 Person, dall’altra parte 14 Powell, 12 Simpson e 11 per un ottimo Nikolic.

CRONACA DELLA PARTITA

Starting five per coach D’Arcangeli con Nikolic play, Person e Pierich ( al posto di Eboua ) esterni, Akele e Sherrod sotto le plance, risponde Martelossi con Penna, Simpson, Cortese, Powell e Pellegrino: il primo canestro è una tripla di Cortese , Pierich risponde della stessa dalla parte opposta, anche se Pellegrino comincia a dare qualche grattacapo in più ai biancazzurri. 7-7 dopo cinque minuti, con il primo canestro di Sherrod, Powell e ancora Pierich con 5 consecutivi per il vantaggio Roseto, 13-11 al 7° , Cortese impatta, ma gli Sharks piazzano un 7-0 fulmineo con Person, Akele e Nikolic, prima che Mortellato chiuda sul 20-15 il periodo.

Nel secondo quarto Martelossi prova a mescolare un po’ le carte in difesa e in attacco si affida alla coppia Simpson-Nikolic; ma è fuoco di paglia e infatti al 14° la squadra di casa scappa nuovamente, sul punteggio di 28-19, raggiungendo il massimo vantaggio fino a quel momento. Gli ospiti non riescono a mandare su di giri l’attacco rosetano, le due squadre cominciano a caricarsi di falli, la gara è spezzettata e ne giova ovviamente Roseto con Person e Akele che capitalizzano al massimo dagli errori udinesi33-21 al 17°: Powell e Akele danno vita ad un mini show personale, Pellegrino commette il 3° fallo, ed Eboua chiude il quarto con una tripla per il 40-29.

Al rientro dagli spogliatoi ci si aspetta una Ravenna più arrembante e decisa: e infatti nei primi due minuti gli ospiti piazzano un break importante di 11-2, grazie a Simpson, ispiratissimo dopo l’intervallo e Penna, e la partita si riaccende in un amen, 42-40, con Roseto che segna solamente 2 punti ( dalla lunetta con Pierich ) in tre minuti e mezzo. Il PalaMaggetti ( bellissimo il colpo d’occhio con tanti bambini sugli spalti, con le telecamere di Sportitalia a riprendere il tutto ) comincia a scaldarsi, i fantasmi della rimonta si fanno pesanti, ci pensa però ancora la premiata ditta Akele-Person-Pierich per il 52-42 del 25°. Udine si affida a Stefan Nikolic, il “Nikolic” rosetano segna e subisce fallo, gli Sharks tornano a difendere veementemente e i contropiedi fioccano come caramelle: Akele è immarcabile, trasforma tutto quel che passa in oro , Sherrod è il solito martello sotto le plance e il quarto si chiude 61-45.

A dieci minuti dal termine, sotto di 16 punti, si fa molto dura per l’Apu Gsa, che soccombono ancora sotto i colpi del duo Akele-Sherrod: Martelossi le tenta tutte, anche l’accoppiata Spanghero-Pinton insieme, soprattutto per dare velocità e tiro perimetrale. Powell con una tripla riporta i suoi a meno 12, qui Roseto si smarrisce per un paio di minuti abbondanti, Udine comincia ad alzare la difesa fino a metacampo raddoppiando sistematicamente chiunque avesse la palla degli avversari: meno 9 con due tiri liberi di Nikolic e due triplissime di Pinton, ma l’entrata di Akele smuove ancora una volta tutti i biancazzurri, Person scaglia la tripla da 8 metri per il 73-61 al 36°, il tempo è amico ora degli Sharks, Rodriguez ancora per il +10, Spanghero non molla e realizza dai 6,75 ma capitan Pierich la chiude con una magia dall’angolo e Sherrod segna in schiacciata i due punti conclusivi del 83-70 finale.

Gli Sharks a fine partita, numeri alla mano , hanno tirato con il 50% da due, il 39% da tre, arpionando 36 rimbalzi e smazzando 15 assist. Ora il campionato si ferma, per permettere lo svolgimento della Coppa Italia nel week-end del1-2-3 marzo: prossimo match domenica 10 marzo nuovamente al PalaMaggetti contro l’Andrea Costa Imola.

TABELLINO

CIMOROSI ROSETO – APU GSA UDINE 83-70 (20-15, 20-14, 21-16, 22-25 )

Roseto: Person 14 , Pedicone n.e., Cocciaretto n.e. , Rodriguez 2 , Ianelli n.e. , Nikolic 6 , Eboua 5 , Bayehe 4 , Sherrod 15 , Akele 18 , Palmucci n.e. , Pierich 19 All. D’Arcangeli

Udine: Mortellaro 4 , Pinton 6 , Genovese n.e. , Cortese 5 , Simpson 12 , Penna 3 , Nikolic 11 , Pellegrino 8 , Powell 14 , Spanghero 7 All. Martelossi

NOTE: Tiri da 2: Roseto 25/50 ; Udine 21/38

Tiri da 3: Roseto 7/18 ; Udine 7/22

Tiri Liberi: Roseto 12/15 ; Udine 7/14

Rimbalzi: Roseto 36 ( 11 offensivi ) ; Udine 31 ( 7 offensivi )

Assist: Roseto 15 ; Udine 12

USCITI PER 5 FALLI: nessuno

SPETTATORI: 2500