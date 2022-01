Ciclocross, poker di titoli regionali per gli amici della Bici Junior

PESCARA – Un inverno in continuo crescendo per l’Amici della Bici Junior ancora impegnato nel ciclocross. Galvanizzato dalla conquista di ben quattro titoli regionali FCI Abruzzo con Giacomo Agostini (esordienti uomini), Marta D’Incecco (esordienti donne), Giacomo Serangeli (allievi primo anno) e Alice Testone (allieve donne), un record in assoluto nella storia decennale di questo sodalizio pescarese, i passi in avanti sono stati tanti tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022 dove tutti i ragazzi hanno dimostrato tanto carattere e disinvoltura.

Di rilievo la seconda posizione finale di Marta D’Incecco e Alice Testone rispettivamente tra le donne esordienti e allieve all’Adriatico Cross Tour.

L’ultima tappa del Giro d’Italia Ciclocross a Ferentino ha visto mettersi in luce Giacomo Serangeli con il settimo posto tra gli allievi primo anno e in ambito femminile doppio quinto posto di Alice Testone e Marta D’Incecco sempre tra le donne esordienti e allieve.

Ancora eccellenti risultati nella prima gara del 2022 a Casalecchio di Reno: seconda Testone tra le allieve, Serangeli terzo tra gli allievi e sesta D’Incecco tra le esordienti.

I buoni piazzamenti di Filippo Cerasi (allievi), Giacomo Agostini (esordienti secondo anno) e Paolo di Lorenzo (esordienti primo anno) non fanno altro che dimostrare l’ottimo lavoro svolto dall’entourage del team manager Domenico Cerasi che attende nuove conferme ed altri exploit con i Tricolori FCI in Friuli Venezia Giulia e al Mediterraneo Cross che chiuderà i battenti a breve in Campania.