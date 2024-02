La terza edizione della declinazione invernale del progetto “Le passeggiate poetiche” si svolgerà sabato 24 e domenica 25 febbraio

PESCASSEROLI – Si terrà il 24 e 25 febbraio la terza edizione de ‘Le Ciaspolate Poetiche nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, tra Pescasseroli e Lecce nei Marsi’, proseguendo un cammino iniziato nel 2022 tra le Montagne dell’Appennino Centrale, culla di una civiltà antica e di una natura selvaggia da conoscere e tutelare, cogliendone l’essenzialità.

‘Le Ciaspolate Poetiche’ sono la declinazione invernale tra le cime innevate del progetto ormai consolidato ‘Le Passeggiate Poetiche’, ideato e realizzato dall’Associazione Exotique per promuovere la conoscenza del patrimonio storico, naturalistico e culturale dei territori, attraverso un cammino lento e l’uso delle arti performative, la musica, il teatro in natura e la prosa, come linguaggi universali che ne esaltino la narrazione.

Per l’edizione 2024 Pescasseroli, sede del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, sarà il centro di gravità permanente delle Ciaspolate Poetiche, insieme a Lecce nei Marsi, per la prima volta coinvolta attivamente nel programma, dove è situato l’EcoRifugio della Cicerana, punto di riferimento del progetto grazie al sodalizio tra Exotique ed Ecotur e la guida storica del Parco Cesidio Pandolfi.

Tra le novità di questa edizione, oltre all’incontro con la Comunità di Lecce dei Marsi, il coinvolgimento di un ospite molto speciale come Francesca Camilla D’Amico, fondatrice di Bradamante Teatro, che condurrà i partecipanti con RaccontaStorie nei meandri della tradizione orale abruzzese, per tessere insieme la memoria collettiva attraverso la narrazione passo dopo passo dai resti di Lecce Vecchia all’EcoRifugio della Cicerana, immersi in una faggeta meravigliosa.

Inoltre, si consolida come appuntamento cult dell’inverno il Concerto sulla Neve alle 12.00 della domenica mattina con un pianista dal talento indiscusso come Massimo Gentile, seduto al pianoforte a coda in un dialogo serrato, nota dopo nota, con la batteria di Paolo Mignosi. Un viaggio sonoro in una dimensione altra da Rachmaninov a Dave Brubeck tra le cime innevate che circondano Pescasseroli, in un paesaggio meraviglioso.

Un programma ricco di incontri, storie, persone e luoghi straordinari che animeranno una due-giorni intensa nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, di cui apprezzeremo sapori, saperi e tradizioni grazie all’incontro con gli artigiani ed i produttori locali, che faranno felici le papille gustative dei partecipanti.

Disponibilità Limitata | Prenotazione obbligatoria per tutto il week end o per una sola giornata | Alloggi presso strutture convenzionate di Pescasseroli

Per informazioni e prenotazioni: APS Exotique

tel. 329.8424810 email info@exotique.it web www.exotique.it