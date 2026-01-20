Abruzzo e Madrid firmano un accordo per turismo e cultura

REGIONE – La Regione Abruzzo e la Comunità di Madrid avviano una nuova collaborazione strategica dedicata alla valorizzazione turistica e culturale dei rispettivi territori. Giovedì, nella capitale spagnola, i rappresentanti della Giunta regionale Roberto Santangelo e Daniele D’Amario firmeranno un protocollo d’intesa che punta a rafforzare i rapporti tra Italia e Spagna, partendo dai numerosi legami storici e culturali che uniscono le due realtà.

La firma dell’accordo coincide con la prima partecipazione ufficiale della Regione Abruzzo e delle Camere di commercio alla Fitur, una delle fiere del turismo più importanti al mondo, in corso a Madrid. Un’occasione che apre nuovi scenari per la promozione internazionale dell’Abruzzo.

Secondo il sottosegretario al Turismo Daniele D’Amario, il mercato spagnolo rappresenta “un’opportunità stimolante”, soprattutto alla luce della crescita dell’offerta turistica abruzzese verso l’estero nell’ultimo anno. Tra gli obiettivi principali c’è anche la possibilità di attivare un collegamento aereo diretto tra Abruzzo e Madrid, per favorire flussi turistici e scambi culturali.

Cultura al centro dell’intesa tra Abruzzo e Madrid

Un ruolo chiave nell’accordo lo riveste la cultura. L’assessore Roberto Santangelo sottolinea come Italia e Spagna condividano radici storiche profonde, rendendo naturale una collaborazione sulla valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale.

Il protocollo, valido per tre anni, sarà supportato dall’attività di Casa Abruzzo, l’associazione che ha contribuito alla sua realizzazione. È inoltre previsto un monitoraggio costante delle iniziative e uno scambio annuale: una settimana in cui una delle due regioni sarà ospite dell’altra, presentando la propria offerta culturale e turistica.

Camere di commercio protagoniste del progetto

Accanto alla Regione Abruzzo, un ruolo strategico è affidato alle Camere di commercio Gran Sasso d’Italia e Chieti Pescara. Le presidenti Antonella Ballone e Gennaro Strever evidenziano come l’intesa di Madrid rappresenti un’opportunità per rafforzare la presenza delle imprese abruzzesi in un mercato già conosciuto, ma con margini di crescita significativi, soprattutto nei settori del turismo, della cultura e dell’internazionalizzazione.