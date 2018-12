Da oggi disponibile anche nel multisala di Montesilvano la promozione per 10 ingressi in sala a 39€ fino al 6 gennaio

MONTESILVANO – The Space Cinema ripropone la storica tessera che è diventata ormai una tradizione per il pubblico del circuito di multisala presente in Italia con 36 cinema e 362 schermi. In Abruzzo è possibile trovare il multisala a Montesilvano, in provincia di Pescara.

The Space Cinema Montesilvano: film in programmazione questa settimana

A partire da oggi 7 dicembre e fino al 6 gennaio sarà possibile acquistare la Christmas Card di The Space Cinema presso tutti i cinema del circuito per portarsi a casa 10 ingressi, dal lunedì alla domenica giorni festivi compresi, a qualsiasi ora e per qualsiasi spettacolo ricevendo anche un bonus bar incluso. Sarà possibile utilizzare la card anche per gli acquisti dei titoli online e senza costi aggiuntivi. La card sarà valida fino al 14 aprile.

Christmas Card è una preziosa occasione per riscoprire il piacere del cinema, in famiglia o fra amici, in occasione del Natale. Si potranno infatti prenotare fino a 4 titoli d’ingresso alla volta, anche per lo stesso spettacolo, per condividere l’emozione di assistere alle uscite più esclusive della stagione cinematografica come Il Ritorno di Mary Poppins, Bumblebee, o il nuovo Spider-Man.

Per scoprire come avere la Christmas Card di The Space Cinema consultare il link: http://bit.ly/TSCChristmasCard