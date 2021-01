Chieti, tutela storico culturale: il punto sui ritrovamenti archeologici

Lunedì 18 gennaio alle 9 Commissione congiunta Cultura e Lavori Pubblici con la partecipazione della soprintendente ad Archeologia, Belle arti e Paesaggio, Rosaria Mencarelli

CHIETI – Si svolgerà lunedì 18 gennaio a partire dalle ore 9 l’annunciata Commissione consiliare congiunta fra Cultura e Lavori Pubblici, dedicata alla tutela e valorizzazione storico culturale nella città di Chieti e interventi Opere Pubbliche.

Una Commissione anche per fare il punto sui ritrovamenti archeologici in piazza San Giustino, annunciano i presidenti Luca Amicone e Vincenzo Ginefra, a cui prenderà parte Rosaria Mencarelli, a capo della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Chieti e Pescara. Parteciperanno ai lavori anche gli assessori a Cultura e Lavori Pubblici, Paolo De Cesare e Stefano Rispoli.

La commissione potrà essere seguita in diretta Facebook sulla pagina del Comune, come accade per il Consiglio Comunale.