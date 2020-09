Chieti, tredici posti di lavoro al Comune: ecco quali figure

É stato approvato in Giunta l’atto amministrativo che consentirà di rafforzare la pianta organica pesantemente sottodimensionata nel corso degli anni

CHIETI – «In questi anni abbiamo lavorato per creare le giuste condizioni affinché si potesse tornare ad assumere in Comune. L’ho fatto personalmente a livello nazionale, come vicepresidente dell’Anci, portando avanti la battaglia per tutti gli Enti Locali contro il blocco del turnover e ho continuato a farlo a livello comunale riuscendo finalmente a impegnare nuove risorse per il Comune di Chieti. Nel corso del 2020, dunque, assumeremo finalmente 13 nuovi dipendenti oltre a garantire una progressione verticale interna che ci consentirà di rafforzare i settori amministrativi e tecnici che più degli altri hanno sofferto in questi anni. Ovviamente, l’amministrazione che si insedierà a breve potrà continuare sulla strada tracciata per rafforzare la pianta organica del Comune di Chieti pesantemente sottodimensionata nel corso degli anni». È quanto comunica il Sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, a margine dell’approvazione in Giunta della deliberazione n. 925 dell’8 settembre avente ad oggetto l’approvazione del fabbisogno del personale.

Considerato che il Comune di Chieti non ha mai dichiarato il dissesto finanziario, che dall’ultimo conto consuntivo approvato non sono emerse condizioni di squilibrio finanziario e che il Collegio dei Revisori dei Conti e i dirigenti agli Affari Finanziari e al Personale hanno espresso il loro parere favorevole, il piano assunzionale del 2020 prevede le seguenti figure:

1 responsabile assistente sociale a tempo pieno posizione economica Dl;

1 responsabile informatico a tempo pieno posizione economica Dl;

2 responsabili amministrativi a tempo pieno (1 in forza alla Segreteria Generale e 1 al II Settore) posizione economica Dl;

5 istruttori amministrativi contabili a tempo pieno (1 in Segreteria Generale, 2 al III Settore e 2 al IV Settore) posizione economica Cl;

2 istruttori tecnici a tempo pieno (Ufficio Lavori Pubblici e Urbanistica) posizione economica Cl;

2 collaboratori tecnici posizione economica B1 e una progressione verticale da collaboratore amministrativo B1 a istruttore amministrativo C1.