Teramo, consegnate alla Provincia e chiavi del “Pia Marta” di Roseto

Vi saranno sistemate le sei classi del Saffi. Procedono nel rispetto del cronoprogramma gli interventi per creare nuovi spazi per la scuola

TERAMO – Consegnate alla Provincia le chiavi del “Pia Marta” di Roseto, nella struttura religiosa saranno agevolmente sistemate le sei classi del “Saffo”. Insieme alla dirigente scolastica del “Curie” di Giulianova, i tecnici hanno compiuto un sopralluogo su due delle quattro strutture candidate ad ospitare gli studenti del Liceo scientifico i cui proprietari hanno risposto alla manifestazione di interesse della Provincia.

“In un mese e mezzo – sottolinea il consigliere delegato all’edilizia scolastica Luca Frangioni – abbiamo aperto decine di cantieri per realizzare 88 nuove aule, undici laboratori e i servizi igieni annessi ai nuovi spazi e la riapertura della scuola ci troverà puntuali e rispettosi del cronoprogramma. Al momento le uniche situazioni critiche riguardano l’Iti di Teramo dove servono ulteriori tre aule e il Curie di Giulianova dove dobbiamo reperire spazi esterni attraverso la locazione. In queste ore stiamo vagliando le diverse soluzioni in campo in stretta collaborazione e con l’Ufficio Scolastico Provinciale e con le dirigenti scolastiche interessate. Non ho dubbi che con la collaborazione di tutti e il buon senso riusciremo a individuare spazi dignitosi e confacenti alle esigenze delle scuole. Fra le proposte arrivate, a Giulianova, vi sono ipotesi valutabili ma in tutti i casi bisogna prevedere degli interventi di adeguamento rispetto allo stato attuale degli immobili. Diciamo che nell’arco di un paio di giorni arriveremo a una decisione definitiva in entrambi i casi”.