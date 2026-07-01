Abruzzo, al via “Dote Lavoro Giovani” con 14,5 milioni per gli under 35

REGIONE – Un patto tra Regione, imprese e formatori per rendere più accessibile ai giovani il mercato del lavoro. Si muove lungo questa direttrice il nuovo avviso FSE “Dote Lavoro Giovani”, presentato oggi dall’assessore al Lavoro Tiziana Magnacca (nella foto), che punta a creare condizioni favorevoli per l’ingresso e la permanenza dei giovani nel sistema produttivo regionale.

«Il nostro obiettivo è sviluppare il mercato del lavoro rivolgendoci ai giovani e ai disoccupati under 35», spiega l’assessore Magnacca. L’avviso coinvolge tutti gli attori del sistema occupazionale, con la partecipazione di organismi di formazione e università chiamati a offrire formazione di base e alta formazione per modellare le competenze dei nuovi lavoratori. «La Regione Abruzzo sarà al fianco dei formatori finanziando la formazione, sarà al fianco dei lavoratori sostenendo il tirocinio in azienda e sarà al fianco delle imprese incentivando la successiva assunzione», aggiunge.

Finanziato nell’ambito del programma FSE Plus 2021-2027, l’avviso dispone di una dotazione complessiva di 14,5 milioni di euro, articolata in due linee. La prima, in uscita nei prossimi giorni, prevede 5 milioni di euro ed è rivolta alle imprese abruzzesi, che potranno presentare domanda anche in partenariato con università, Apl e organismi di formazione. La seconda linea, attesa nel secondo semestre del 2026, mette a disposizione 9,5 milioni ed è destinata direttamente ai giovani disoccupati.

«Ci troviamo di fronte a un avviso nuovo nella struttura, considerato progetto strategico dell’FSE dalla Commissione europea», sottolinea Magnacca. L’iniziativa è infatti ritenuta un modello guida della programmazione europea in tema di lavoro e occupazione, con obiettivi chiari: superare il mismatch tra domanda e offerta, attrarre e trattenere giovani talenti in Abruzzo e garantire complementarietà con altri programmi attivi sul territorio.

L’avviso sarà pubblicato nei prossimi giorni sul portale coesione.regione.abruzzo.it. Le domande potranno essere presentate esclusivamente online, attraverso lo sportello telematico della Regione Abruzzo, fino al 30 novembre 2026.