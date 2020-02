Chieti, ripristinati due impianti semaforici malfunzionanti: ecco dove

CHIETI – “In questi giorni sono stati ultimati due interventi riguardanti la sistemazione di impianti semaforici mal funzionanti a Chieti Scalo che favoriranno una maggiore viabilità e minore smog in città”. È quanto comunica l’Assessore al Traffico e la Viabilità, Mario Colantonio.

Il primo intervento ha interessato il semaforo posto all’incrocio tra via Monte Grappa e viale Unità d’Italia dove è stato sistemato il temporizzatore che causava un prolungato fermo delle auto sulla viabilità principale. Aggiungendo una spira di preavviso su via Monte Grappa, il semaforo rosso su viale Unità d’Italia scatterà solo in presenza di vetture provenienti dalla strada perpendicolare. L’impianto, inoltre, è stato dotato di pulsante di richiesta attraversamento pedonale.

L’intervento più oneroso ha riguardato, invece, la riparazione totale del semaforo posizionato all’incrocio tra via Benedetto Croce, via Luca da Penne e via Marvin Gelber. L’impianto, bloccato da anni, è stato ripristinato anche in ragione delle gravi inadempienze da parte dell’impresa esecutrice che avrebbe dovuto realizzare, da alcuni anni, un rondò proprio in quella strada. L’intervento in questione è stato curato dall’Ufficio Traffico- Polizia Municipale.