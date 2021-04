Chieti, Ricominciamo dal sud: come partecipare al bando

Sindaco e assessore Raimondi: “Personale tecnico che ci aiuterà a intercettare risorse e a portare a regime la digitalizzazione dell’Ente”

CHIETI – Il Comune di Chieti otterrà 7 nuove unità di personale entro i prossimi mesi, grazie alla procedura avviata dal Dipartimento della funzione pubblica in tutta Italia per il reclutamento a tempo determinato di 2.800 unità di personale di Area III – F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche, con ruolo di coordinamento nazionale nell’ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorità di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Le domande potranno essere inviate fino al 21 aprile, la procedura concorsuale si svolgerà in modalità digitale, innovativa e semplificata, con due fasi selettive: una valutazione dei titoli e una prova scritta digitale a risposta multipla. Le prove si svolgeranno in modalità decentrata a cura del FormezPA, presso sedi dislocate sull’intero territorio nazionale tenendo conto del numero dei candidati.

“Per il Comune di Chieti è una boccata di ossigeno importante e strategica che rispecchia anche le finalità che ci siamo dati con la nuova macrostruttura andata in vigore dal 2 aprile – commentano il sindaco Diego Ferrara e l’assessore al Personale Enrico Raimondi – perché sono 7 figure il cui ruolo sarà fondamentale sia per ricerca di finanziamenti europei, sia per le fasi di progettazione e rendicontazione in vista dell’arrivo delle risorse del Recovery. Le assunzioni consentiranno anche un temporaneo ricambio ai pensionamenti che progressivamente stanno interessando la nostra pianta organica, che già da tempo ha numeri notevolmente al di sotto del fabbisogno di una città capoluogo come la nostra in rapporto all’attività amministrativa.

Il bando individua 7 figure tecniche con professionalità mirate, che saranno assunte a tempo determinato per 3 anni: 2 sono tecnici, 2 legate proprio alla rendicontazione, 1 alla progettazione, 1 profilo amministrativo-giuridico e 1 informatico. L’intento governativo che muove queste assunzioni è quello di preparare i Comuni a gestire risorse europee per la ripresa, un fine peraltro pienamente coerente con la volontà dell’Amministrazione comunale di intercettare misure e fondi dall’UE, considerata anche la limitata possibilità di azione che deriva dalle condizioni economiche dell’ente e dall’attuazione del piano di riequilibrio economico e finanziario. Un vero e proprio supporto, per cercare risorse e farci trovare pronti ad agire quando arriveranno quelle richieste dal Governo a Bruxelles, che si sposa in pieno con il nostro programma di mandato che prevede l’istituzione di un ufficio specifico preposto proprio alla progettazione europea e all’utilizzo dei fondi del Recovery Fund a sostegno della ripresa. Inoltre, l’ingresso di questo personale ci consentirà di procedere più decisamente anche verso un altro importante orizzonte della nostra azione amministrativa, quello che riguarda l’attività già avviata sul fronte dell’informatizzazione dell’Ente, perché il Comune sia in grado di dare servizi all’avanguardia, recuperando il gap amministrativo e tecnologico accumulato in questi anni.

Infatti il concorso si svolgerà in modo del tutto innovativo e con tempi serrati, in modo che le amministrazioni locali possano avere il personale già per la fine dell’estate, così si legge nelle direttive ministeriali che scandiscono il cronoprogramma delle procedure. Lo speriamo davvero, per poter agire subito a favore della città, mettendo in circolo idee e progetti che ci consentiranno di farla uscire dalla pandemia”.

Il link al bando: http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/06-04-2021/gazzetta-ufficiale-il-bando-assumere-2800-tecnici-al-sud