Chieti, riassegnazione di due deleghe in Giunta: ecco quali

Il Sindaco Ferrara: “Un passaggio tecnico per agevolare progetti e azione amministrativa in due campi delicati e di rilievo per l’Amministrazione”

CHIETI – Nella mattinata di oggi il sindaco Diego Ferrara ha firmato un decreto per la riassegnazione di alcune deleghe fra gli assessori Fabio Stella che assume la delega alle “Bonifiche del territorio” e Chiara Zappalorto, che prende in carico la delega alle “Pari Opportunità”.

“A fronte di ragioni tecniche e di un’istanza arrivata dagli stessi assessori, ho ritenuto di agevolare la riassegnazione delle deleghe disposta stamane – spiega il sindaco Diego Ferrara – L’assessore Stella, che è già assessore all’Igiene e Sanità, assume la delega alle Bonifiche del territorio, in un momento cruciale dell’attività collegata, stiamo infatti per firmare le convenzioni relative alla rinaturalizzazione dei siti orfani, una materia connessa strettamente alla qualità della salute pubblica e alle attività di monitoraggio e prevenzione di cui l’assessore si occupa e previste da questo importante recupero avviato dalla nostra Amministrazione e finanziato con fondi PNRR. In questo contesto, l’assessore Zappalorto conserva le delega all’Ambiente e alla transizione ecologica e quella alle Politiche europee e PNRR e assume le Pari opportunità, al fine di continuare un cammino che prevede la costituzione della Consulta delle associazioni che si occupano di politiche di genere e pari opportunità, nonché il coordinamento delle attività inerenti la promozione di progetti e la sensibilizzazione sui temi legati alla parità e all’uguaglianza dei diritti, priorità per l’Amministrazione dal primo giorno di mandato. Agli assessori, buon lavoro”.