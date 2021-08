Chieti, pulizia di strade e piazze per Ferragosto

Il Sindaco: “Un segno di rispetto per la comunità e per i turisti che in questo periodo frequenteranno la città”

CHIETI – Giornata di pulizie in città per Formula Ambiente, che su indicazione dell’Amministrazione sta procedendo alla pulizia di diverse strade e piazze cittadine a cominciare da Corso Marrucino.

“Un segno di rispetto per la comunità e per i turisti che in questo periodo frequenteranno la città- così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore all’Ambiente e alla Transizione ecologica Chiara Zappalorto– in questi giorni Formula sta procedendo a una pulizia speciale delle strade e piazze, in modo da rendere la fruizione più decorosa in un momento in cui la città è più frequentata sia dai residenti in ferie che dai turisti. Un’operazione iniziata dal corso principale, che nei prossimi giorni verrà svolta anche a Chieti Scalo e nelle aree più frequentate, esattamente come si fa nelle case, perché vogliamo avere per la nostra città le medesime attenzioni.

Quella contro il degrado è una battaglia che abbiamo ingaggiato dal primo giorno, così come la manutenzione della città. Formula sta utilizzando prodotti ecocompatibili per smacchiare e sgrassare le mattonelle del Corso, sostanze utilizzate settimane fa anche per restituire decoro alle fontane. Un’operazione per rinfrescare le aree più frequentate, che si ripeterà in modo che non si sporchino oltre il limite e rendano così più agevole anche ogni altra operazione di manutenzione”.