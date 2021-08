Premio Kalos 2021 a Rivisondoli: ecco quando

Cinquanta artisti saranno in mostra dal 16 al 30 agosto nel museo della Natività. Il 26 agosto interverrà il Prof. Vittorio Sgarbi

RIVISONDOLI – Esprime grande soddisfazione per la riuscita della seconda edizione del Premio Kalos 2021 il professor Massimo Pasqualone, noto critico letterario e d’arte abruzzese, presidente dell’associazione Irdidestinazionearte e del premio, dopo la prima edizione che si è tenuta a Forte dei Marmi, nel prestigioso Museo Guidi.

“Desidero innanzitutto ringraziare il sindaco di Rivisondoli Roberto Ciampaglia per aver accolto la nostra proposta espositiva nel museo della Natività e per aver concesso il patrocinio dell’amministrazione comunale al nostro premio, al quale hanno aderito cinquanta artisti provenienti da tutta Europa ed oltre 150 opere letterarie in concorso. E poi il prof. Vittorio Sgarbi, padrino d’eccezione per l’evento, che interverrà il 26 agosto alle ore 18 in piazza a Rivisondoli, moderato dalla giornalista Orietta Spera, unitamente al maestro Silvio Formichetti, presidente onorario del premio”

Per la sezione arte, la commissione giudicatrice è presieduta da Carlo Gentili e composta da Claudio Cecamore, Mariagrazia Genova, Maria Basile, Eugenia Tabellione, Patrizia Ferrara, Fiona Liberatore, Giovanna Ciampaglia; per la sezione letteratura la commissione è presieduta da Eugenia Tabellione e composta da Mariagrazia Genova, Anna Paolella, Pierlisa Di Felice, Annarita Di Paolo, Monica Ferri, Simona Veresani.

Gli artisti in mostra dal 16 al 30 agosto nel museo della Natività, sono: Dino Cipriani, Amadè, Paola Di Paolo, Francesco Subrani, Carla Di Benedetto, Giuseppe Amoroso De Respinis, Leda Panzone Natale, Emidio Mozzoni, Claudio Cignarale, Valeria Verlengia, Sabrina D’Angelo, Mauro Giangrande, Achille Curatella, Davide Iacovella, Lillo Magro, Vassilis Dragani, Giovanna Maffei, Angela Barratta, Maria Luisa Panella, Luigi Pierantozzi, Luciana Vicaretti, Isabella Svezia, Antonella Pirozzi, Antonio Zenadocchio, Paola Raspu, Michela Sepe, Mimmo Emanuele, Giuseppe Rozzi, Anna Miccoli, Raf Dragani, Giorgina Violoni, Elisa Azzena, Angelica Di Francesco, Carlo Damiani, Nicola Granata, Domenico Milillo, Nik Metani, Paolo Porreca, Rita Di Marcantonio, Carmine Galiè, Patrizia Vespaziani, Donato Angelosante jr, Italo Pulcini, Benedetta Luciani, Iryna Kruglova, Bruno Sambenedetto, Stefania Barile, Daniela Verducci, Maria Stella Polc