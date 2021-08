LePine incontrano Giovanni Damiani a Villa Sabucchi: ecco quando

PESCARA – Il Parco Villa Sabucchi continua ad ospitare eventi culturali di spessore, grazie all’unione di Italia Nostra, sez. Lucia Gorgoni di Pescara e il gruppo di attiviste dell’ambiente LePine, Caterina Artese, Simona Barba, Isabella Micati.

Mercoledì 18 agosto alle ore 21.00, presenteranno nel verde della Villa di Viale Bovio l’incontro con uno dei massimi esperti di ambiente, Giovanni Damiani. Biologo, presidente I GUFI (Gruppo Unitario per le Foreste Italiane) e nel Comitato direttivo Nazionale di Italia Nostra, ha lavorato come Direttore dell’Agenzia Nazionale Protezione Ambiente (ANPA), Direttore Tecnico dell’ARTA Abruzzo, docente all’Università della Tuscia. Membro di numerose Società Scientifiche, Fondatore e Presidente dell’Ecoistituto Abruzzo. Presidente del CISDAM (Centro Italiano per lo Studio e la Documentazione sugli Abeti Mediterranei).

L’incontro sarà impostato come un Talk, con domande e risposte concise per capire in che direzione sta andando il nostro ecosistema, la pineta, i boschi urbani e non. In un momento di massima allerta per la nostra città e per l’Italia intera devastata dagli incendi, cosa possiamo fare per salvarli e salvarci?

Il parere scientifico può aiutarci a capire da quale prospettiva guardare, quali azioni intraprendere e l’effettivo bisogno di aprire gli occhi e agire.

Il lavoro del gruppo Le Pine nasce da lontano, nel 2016, ma si concretizza solo questa primavera con un programma radiofonico con il quale stanno dando voce all’ambiente e al mondo dell’attivismo ambientale. Nelle frequenze di Radio Città Pescara trovano voce e spazio, una radio libera e indipendente, totalmente autofinanziata, che ha alle spalle una lunga storia di battaglie e di impegno. Ancora una volta dimostratasi fonte vitale di democrazia, offrendo spazi e aperture alla cittadinanza.

Dal felice connubio del gruppo LePine con Radio Città Pescara e con l’ass. Italia Nostra sezione di Pescara sempre in prima linea, nascono spunti e riflessione sulla modalità di comunicare l’ambientalismo. LePine incontrano è infatti un format che porta il programma nella città, concentrando gli incontri, che in genere sono con più ospiti e un tema, ad un solo ospite e sposando la forma del talk. Immersi in un contesto cittadino il dibattito si apre alle persone, nel dialogo e nella condivisione.

Il programma LePine continuerà con alcuni incontri nella città per poi riprendere a settembre la consueta programmazione del Mercoledì sera dalle 19.45 alle 21 sulle frequenze di Radio Città, 97.8 e 88.9 FM