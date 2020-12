Chieti, la Provincia mette in vendita immobili di proprietà: ecco quali

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del 7 gennaio 2021, corredate da cauzione pari al 10% del valore posto a base d’asta

CHIETI – La Provincia di Cheti mette in vendita alcuni immobili di proprietà. Le offerte dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo della Provincia di Chieti, in Corso Marrucino 97 entro le ore 12 del 7 gennaio 2021, a pena di esclusione. Per ciascun lotto l’offerta dovrà essere corredata da una cauzione che dovrà essere pari al 10% del valore posto a bas ed’asta.

Gli immobili in questione sono:

Complesso immobiliare “Mario Negri Sud”, ubicato a Santa Maria Imbaro, con tutte le pertinenze, servitù attive e passive eventuali

Terreno agricolo sito nel comune di Archi in Località Piane d’Archi, confinante con fiume Sangro e Strada Comunale Piane n. 4, della superficie complessiva di mq 18.000,00

Fabbricato, ex Casa Cantoniera, sito in località Croce Pili del comune di Atessa dellasuperficie di circa 110,00 mq, con ingresso sulla strada provinciale

Fabbricato, ex Casa Cantoniera, sito in località Baronessa del comune di Borrello, lungo la S.P. 119 Sangritana, costituto da un’unica unità posta su tre livelli (Piano Seminterrato, Terra e Primo), di complessivi10,5 vani, con una superficie totale di mq 248,00

Edificio ex Casa Cantoniera, sito nel comune di Palena lungo la S.P. 164 (ex S.S. 81) in località Pietrabbondante.

Fabbricato, ex Casa Cantoniera sito in Viale San Domenico s.n.c. del Comune di Pizzoferrato della superficie di mq 78,00. C

Complesso immobiliare gravato da diritti di prelazione in ragione dei contratti di locazione di seguito descritti, situato in Chieti lungo la Via Arniense, confinante con Salita di Santa Chiara, Via delle Clarisse e Chiesa “Santa Chiara”.

Locale commerciale denominato “Gran Caffè Vittoria” collocato al piano terra del PalazzoProvinciale, ubicato a Chieti in Corso Marrucino n.83-85-87

Locale commerciale denominato “ex Ribò” collocato al piano terra del Palazzo Provinciale, ubicat oa Chieti in Corso Marrucino n. 91.

Locale commerciale denominato “Capitanio Sport” collocato al piano terra del Palazzo Provinciale,ubicato a Chieti in Corso Marrucino n. 93-95

Complesso immobiliare denominato “ex Ospedale”ubicato in Chieti in via Arniense n. 208 (ex sede del Tribunale di Chieti) di superficie complessiva di mq. 2.336, di cui mq 1.745 circa di proprietà provinciale e la rimanente parte di proprietà della ASL

Complesso immobiliare, ex Casa Cantoniera, ubicato nel comune di Cupello in Via Istonia s.n.c., costituito da due appartamenti, rispettivamente uno a sinistra e l’altro a destra,dislocati entrambi su due piani, Terra e Primo, oltre a magazzino esterno epertinenze

Complesso immobiliare sito in Via Galvani 19 del comune di Lanciano, ubicato all’interno di un lotto di proprietà, con spazi adibiti a parcheggio e verde

Complesso ex Istituto Agrario situato in località Torre Sansone del comune di Lanciano,costituito da terreni ed immobili accessibili da Strada Comunale Torre Sansone, collegata alla ex S.S. 84, ad est di Lanciano in direzione mare. L’ambiente circostante è prettamente agricolo con coltivazioni di ulivi e vite

Complesso immobiliare “Caserma Vigili del Fuoco” ubicato a Vasto in Via Madonna dell’Asilo, costituito da uffici, autorimessa e corte,gravato da diritti di prelazione in ragione di contrattodi locazione inscadenza alla data del 30/06/2022.

Complesso immobiliare costituito da antico convento cinquecentesco con ampia corte esclusiva, sito in adiacenza alla Chiesa di Santa Giovina nel comune di Lanciano in Via G. Finamore s.n.c., già sede di ex Carceri, oggi con una nuova destinazione d’uso quale “Cittadella della Musica” ovvero “Parco delle Arti Musicali”.

Complesso immobiliare produttivo e di servizio, ex sede Istituto Tecnico Agrario, ubicatonel comune di Paglietain C.da Piano La Barca

Sul mercato anche i negozi al piano terra del palazzo della Provincia, l’ex Ribò a 180mila euro e Capitanio Sport a 306mila. In vendita la caserma dei carabinieri, in via Arniense, a 5.358.000 euro