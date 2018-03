Chieti, Processione Venerdì Santo: info, divieti, orari navetta

CHIETI – Venerdì 30 marzo 2018, nel segno della tradizione e della spiritualità, si svolgerà la Processione del “Cristo Morto”, una delle testimonianze religiose più antiche d’Italia. L’Assessore alla Cultura e Manifestazioni del comune di Chieti, Antonio Viola informa circa l’itinerario della processione, sul trasporto pubblico e sulla viabilità.

Itinerario della Processione

Il percorso della Processione rispetterà il seguente itinerario: partenza dalla Cattedrale, Piazza San Giustino, Via Pollione, Piazza Valignani, Via C. De Lollis, Piazza Matteotti, Via Arniense, Via dei Crociferi, Via degli Agostiniani, Via Toppi, C.so Marrucino, Piazza Valignani, Via dei Domenicani, Largo Barbella, Via M. V. Marcello, Piazza Templi Romani, Via Priscilla, Via Ravizza, Via Zecca, Piazza Trento e Trieste, C.so Marrucino, Piazza Valignani, Via Pollione, Piazza San Giustino.

Trasporto pubblico, il servizio bus navetta

In occasione della Processione, la Società di trasporto pubblico “La Panoramica”, dalle ore 17.30 fino alle ore 22.30, ogni cinque minuti, effettuerà il servizio gratuito di bus navetta dal Palatricalle a Largo Cavallerizza e viceversa.

Al fine di non creare particolari disagi al flusso veicolare, il mercato settimanale del venerdì si concluderà entro le ore 13.00. Coloro che raggiungeranno con i propri mezzi la città, potranno posteggiare nei parcheggi a pagamento di piazza Garibaldi e via Papa Giovanni XXIII e nei parcheggi di scambio gratuiti di via Ferri, via Maiella e del Palatricalle.

L’Ordinanza della Polizia Municipale:

1. l’istituzione del divieto di sosta con rimozione, dalle ore 12,00 alle ore 23,00:

nelle seguenti strade interessate dal percorso della Processione: Piazza San Giustino, Via Pollione, Piazza Valignani, Via C. De Lollis, Piazza Matteotti, Via Arniense (da intersezione con Piazza Matteotti a intersezione con Piazza Rocchetti), Via dei Crociferi, Via degli Agostiniani (da intersezione con Via Toppi a intersezione con Via dei Crociferi), Via Toppi, C.so Marrucino, Via dei Domenicani, Largo Barbella, Via M. V. Marcello, Piazza Templi Romani, Via Priscilla, Via Ravizza (da intersezione con Via Spaventa a intersezione con Via Porta Napoli), Via Zecca, Piazza Trento e Trieste;

nonché nelle strade che sboccano nelle vie attraversate dal percorso, ovvero in: Via dei Tintori, Via Galiani, Via Vicoli, L.go S. Agata, Via Mazzetti, Via Spaventa (da intersezione con C.so Marrucino a intersezione con Via Ravizza), Via dei Vezii, Via Arcivescovado, Via Lanciani, Via Vitocolonna, L.go S. Gaetano, Via Vicentini, Via Cauta, Via Tabassi, Vico Real Liceo, Larghetto Teatro Vecchio, Piazza Umberto I, L.go De Laurentiis, Via Viaggi, Larghetto Madonna delle Grazie, Via C. Battisti, Via Sopportico Educandato;

2. l’integrazione con la rimozione forzata presso tutte le aree di Via S. Olivieri dove vige il divieto di sosta, dalle ore 12,00 alle ore 23,00;

3. l’istituzione del divieto di transito veicolare nelle strade interessate dal percorso della Processione e nelle strade che vi sboccano, tutte specificate al punto 1., nonché in Via Monaco La Valletta e in Via C. De Tocco, in uscita su Via Zecca, dalle ore 15,00 e fino al termine della stessa, ad eccezione di Piazza Trento e Trieste, di cui ai punti successivi;

4. l’istituzione del divieto di transito veicolare in parte di Piazza Trento e Trieste, per i veicoli diretti verso Via Zecca e verso C.so Marrucino, dalle ore 15,00 alle ore 18,30, con realizzazione di apposita transennatura e con l’istituzione delle seguenti deviazioni:

per i veicoli provenienti da Via Vernia: l’obbligo di svolta a destra verso Viale IV Novembre o verso Via della Liberazione e diritto verso Via P. di Piemonte;

per i veicoli provenienti da Via della Liberazione: l’obbligo di svolta a destra verso Via P. di Piemonte o a sinistra verso Viale IV Novembre;

5. l’istituzione del divieto di transito veicolare nell’intera Piazza Trento e Trieste, dalle ore 18,30 e fino al termine della Processione;

6. l’istituzione dei seguenti sensi vietati e deviazioni verso l’esterno della città, dalle ore 15,00 e fino al termine della Processione:

l’obbligo di svolta a sinistra verso Via Madonna degli Angeli o Via Pianell per i veicoli provenienti da Via Spaventa;

l’obbligo di svolta a sinistra verso Via Madonna degli Angeli, per i veicoli provenienti da Via A. Herio – lato Via Porta Napoli;

l’obbligo di svolta a sinistra verso Chieti Scalo, per i veicoli provenienti da Via De Turre, Via Baroncini e Via Antinori;

l’obbligo di svolta a destra verso Chieti Scalo, per i veicoli provenienti da Via Saponari;

l’obbligo di svolta a destra verso Piazza Garibaldi, per i veicoli provenienti da Via degli Agostiniani, Via Porta Pescara e Via Valera;

l’obbligo di svolta a sinistra verso Piazza Garibaldi, per i veicoli provenienti da Via Arenazze;

l’istituzione del senso vietato in Via Principessa di Piemonte, all’intersezione con Via Nicolini, con direzione obbligatoria verso Via Nicolini;

l’istituzione del senso vietato in Via Papa Giovanni XXIII, all’intersezione con Via N. da Guardiagrele, con direzione obbligatoria verso Via N. da Guardiagrele per i veicoli provenienti da Via Papa Giovanni XXIII;

l’obbligo di svolta a sinistra verso Via P.A. Valignani per i veicoli provenienti da Via dei Cappuccini;

il senso vietato in Via S. Olivieri, all’intersezione con Via Ciampoli, con direzione obbligatoria verso Via Ciampoli per i veicoli provenienti da Via F. Salomone;

l’istituzione del senso vietato in Via della Liberazione, all’intersezione con Via XXIV Maggio, con direzione obbligatoria verso Via XXIV Maggio per i veicoli provenienti da Via B. Maiella, e con direzione obbligatoria verso Via B. Maiella per i veicoli provenienti da Via XXIV Maggio;

7. l’istituzione dei seguenti sensi vietati e deviazioni verso l’esterno della città, eccetto autobus, dalle ore 15,00 e fino al termine della Processione, nonché per tutti i veicoli, dalle ore 17,00 e fino al termine della Processione:

all’intersezione tra Via Pianell e Via Vernia: l’obbligo di procedere diritto verso il secondo tratto di Via Pianell e Via Ricci per i veicoli provenienti dal primo tratto di Via Pianell e da Via Porta Napoli;

l’obbligo di svolta a destra verso Via P. A. Valignani per i veicoli provenienti da Via N. da Guardiagrele;

l’obbligo di svolta a sinistra verso zona S. Anna per i veicoli provenienti da Piazza Garibaldi, all’intersezione con Via Arniense;

8. l’istituzione, eccetto autobus, delle seguenti deviazioni, dalle ore 15,00 e fino al termine della Processione:

l’obbligo di svolta a destra verso Via Porta Napoli per i veicoli provenienti da Via Madonna degli Angeli;

all’intersezione tra Piazza Garibaldi e Via F. Salomone: l’obbligo di svolta a destra verso Via F. Salomone – zona Pietragrossa per i veicoli provenienti da Piazza Garibaldi;

il senso vietato in Via Madonna degli Angeli, all’intersezione con Piazza Falcone e Borsellino, con direzione obbligatoria verso V.le Gran Sasso per i veicoli provenienti da Chieti Scalo, e con direzione obbligatoria verso Chieti Scalo per i veicoli provenienti da Viale Gran Sasso;

9. l’istituzione di stalli di sosta provvisori riservati agli invalidi che esporranno apposito contrassegno in Viale IV Novembre, nel tratto compreso tra l’intersezione con Piazza Trento e Trieste ed il civico n. 9, sul lato sinistro rispetto al senso di marcia veicolare, dalle ore 12,00 alle ore 23,00, nonchè l’istituzione, negli stessi stalli, della rimozione forzata per tutti gli altri veicoli;

10. l’istituzione del senso unico di marcia veicolare presso ognuna delle n. 2 coppie di rampe che conducono al Palatricalle, in modo che le n. 2 rampe a monte siano riservate all’ingresso presso la struttura, ovvero in direzione da Via dei Peligni verso il Palatricalle, e le n. 2 rampe a valle siano riservate all’uscita da essa, ovvero in direzione dal Palatricalle verso Via dei Peligni, al fine di agevolare il transito in ingresso e in uscita dei numerosi bus-navetta, dalle ore 17,00 alle ore 24,00;

11. l’istituzione del divieto di sosta con rimozione in tutta l’area parcheggio di Piana Vincolato, in Via Madonna della Vittoria, dalle ore 6,00 del giorno 29 marzo alle ore 10,00 del giorno 31 marzo 2018, al fine di riservarla per la sosta dei camper di cui in premessa.