Chieti, prima Giunta dell’Amministrazione Ferrara: ecco tutte le deleghe

Il sindaco: “Cominciamo da tre importanti priorità: acqua, mense e dissesto idrogeologico. Sarà un importante lavoro di squadra a vantaggio della città”

CHIETI – Si è riunita nei locali della Delegazione comunale di Chieti Scalo in piazza Carafa nel pomeriggio di oggi la prima Giunta comunale dell’Amministrazione guidata dal sindaco Diego Ferrara. Gli assessori e il primo cittadino hanno fatto il punto su tre temi importanti e sentiti dalla comunità, a partire dalla situazione relativa ai disagi sull’approvvigionamento idrico, la situazione del servizio mensa nelle scuole primarie della città e il dissesto idrogeologico della zona cittadina di Santa Maria.

“Abbiamo voluto impostare il lavoro che quotidianamente svolgeremo a partire dalle situazioni più gravi e importanti – dice il sindaco Diego Ferrara – Sono certo che la nostra squadro di governo saprà lavorare al meglio per la città, in modo inclusivo e determinato, perché le cose da fare sono tante e complesse. Già domattina avremo un incontro con il comitato cittadino nato l’indomani dei disagi legati all’acqua; sul fronte mense abbiamo chiesto sia alla struttura che alla ditta un resoconto giornaliero della situazione, affinché non si verifichino più i disagi dei giorni addietro e per quanto riguarda il dissesto idrogeologico, gli uffici comunali sono al lavoro per fotografare la situazione attuale e costruire il percorso migliore per la sicurezza della città e dei cittadini interessati dalla situazione. Sono argomenti che sono in testa alla nostra agenda che è nutrita e che si arricchirà anche di altri temi. Iniziamo ufficialmente un percorso positivo, a vantaggio della nostra comunità, soprattutto quella più vulnerabile”.

Le deleghe. Le materie non indicate nell’elenco che segue saranno di competenza del sindaco Diego Ferrara

Paolo De Cesare: Vice Sindaco, Turismo, Cultura, Attività Produttive, Teatro Marrucino, Eventi e Manifestazioni

Giancarlo Cascini: Igiene e Sanità, Pari Opportunità, Igiene Urbana, TSO.

Tiziana Della Penna: Bilancio, Finanza, Tributi, Economato, Bilancio Sociale e Bilancio Partecipativo.

Anna Teresa Giammarino: Pubblica Istruzione, Anagrafe, Elettorale, Servizi Demografici, Censimento e Statistica, Toponomastica.

Mara Maretti : Innovazione Sociale e Politiche Sociali E Assistenziali, Sviluppo Sostenibile, Segretariato Sociale, Cooperazione Internazionale Ced Informatizzazione, Digitalizzazione.

Manuel Carlo Pantalone: Sport, Politiche Giovanili, Commercio.

Enrico Raimondi: Affare Legali, Politiche della Casa, Personale, Rapporti con le Organizzazioni Sindacali.

Stefano Rispoli: Lavori Pubblici, Programmazione e Progettazione Opere Cittadine, Manutenzione Territorio e Immobili, Servizi e Sottoservizi Urbani, Pubblica Illuminazione, Tpl